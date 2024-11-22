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▲小雪節氣開始後，人體務必保持充足睡眠、避免熬夜、失眠、過勞，以此面對寒氣的威脅。（示意圖／取自pexel）

今（22）日迎接「小雪節氣」，小雪二十四節氣中的第20個節氣，此時天氣漸轉嚴寒， 台灣受到東北季風的影響，氣溫下降、空氣濕度增加，扶原中醫診所醫師陳櫂瑔提醒，小雪時「保暖防寒、避免感冒和呼吸道疾病」發生，將是第一要務，飲食作息上也有許多禁忌需要避免。陳櫂瑔說明，冬天越來越接近，需要遵循「冬日早臥晚起，必待日光」的原則，嘗試調節生物鐘，適應自然界的變化。首先，小雪時期要「保持充足睡眠、避免熬夜、失眠、過勞」，以利於陰精的收藏和陽氣的培養。陳櫂瑔補充，平時要選擇適合自己的運動方式和強度，不要過於劇烈或費力，例如散步、慢跑、快走、太極拳、瑜伽等，這些放鬆身心、促進血液循環、增強肺功能的運動都很適合，適當的運動不僅可以提升免疫力，調節氣血、平衡陰陽、預防感冒和接下來可能發生的流感。小雪後的溫度越來越低，陳櫂瑔指出，民眾要特別注意「頭部、頸部、背部」的保暖，除了一般認為受寒會出現的打噴嚏、流鼻水外，若出現怕冷、發熱、流不出汗、肩頸、背部緊繃、後腦杓或頭頂痛、身體痠痛，都是寒邪入侵人體的表現，更嚴重可能會有嘔吐、腹瀉、腹部悶痛的症狀。小雪養生飲食部分，陳櫂瑔則提及，要避免食用生冷寒涼的食物，如冰品、生食、瓜果、白菜、芹菜等，在冷天攝取涼食更容易引發腹瀉、咳嗽等症狀。適當攝取甘溫補性的食物，如羊肉、牛肉、雞肉、魚肉、蛋類、核桃、芝麻、山藥、枸杞、紅棗，增強體質，抵抗寒邪。