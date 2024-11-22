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▲張母躺在病床上，無法寫委託書，但急需出售房子換取醫藥費，小張卻也無權代理，陷入困境。（示意圖／翻攝pexels）

▲向法院申請「監護宣告」至少要半年起跳，緩不濟急，預防勝於治療，應趁狀況健全，先做好「意定監護」並公證。（示意圖／pexels）

人有旦夕禍福，當需要金錢救急時，擁有房產就一定有辦法轉現嗎？金門地政士事務所地政士林怡接受《NOWnews》訪問表示，「辦理不動產買賣移轉須本人同意，一旦面臨人生意外，如重病在床、植物人等，家人就會變成空有不動產，卻無法變現救急，陷入困境」台灣高齡化，醫療也相當發達，但長輩久病拖著一口氣躺在病床上，也已成為常態，如果這樣的過程不長也還好，但時間一拉長，很容易就會拖垮全家經濟，而一般家庭手上最值錢的往往就是房子，如果房子登記在病人本人名下，且無意定監護人，情況則更會雪上加霜。日前曾發生一案例，小張(化名)與母親相依為命，擁有一間30坪房子，初估市價約1,300萬，母親數年前被醫院宣告罹癌，長年躺於病床上，龐大的醫療費用花光了小張積蓄，但孝順的小張不願放棄治療，決定將家裡唯一的房子出售，為母親爭取一線生機。小張將房屋交給房仲出售，找到買家後，便到戶政事務所申請「印鑑證明」，不料卻遭到拒絕，因為房子登記在母親名下，小張無權代理，但母親早已躺在病床上，又如何可以寫委託書？小張頓時陷入困境。林怡表示，小張遇到的狀況，其實在台灣層出不窮，這情況只能向法院聲請「監護宣告」，但依照經驗，從聲請「監護宣告」到處置完不動產變現，至少也要半年起跳的時間，等到完成，恐怕小張的母親早已入土。她建議，「預防勝於治療」，目前有「意定監護」相關法令，財產所有人可在身體狀況健全時，與家人先商量好意外發生時的「財產監護人」，並透過公證人公證，在意外不幸發生，導致當事人無法自理、喪失行為能力時，意定監護人就能直接向法院申請變賣不動產，法院會評估對被監護人的最佳利益，予以同意，當然，這筆錢必須用在被監護人的身上。