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▲世界棒球12強中華隊複賽第二場將對上美國上演「台美大戰」，也是力拼晉級冠亞軍賽關鍵的一戰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

▲台南市永華國民運東中心一連四天轉播中華隊在東京巨蛋12強棒球賽直播。（圖/黃偉哲臉書）

▲2024世界12強棒球賽4強賽況，台灣輸給委內瑞拉後，目前處於0勝1敗劣勢，今天如果輸球將無緣冠亞軍賽。（圖／NOWnews社群中心製）

2024年世界棒球12強賽複賽火熱開打，中華隊在21日首場比賽對上委內瑞拉惜敗之後，，由於又是上班日，不少民眾只能在公司看線上直播，而這次Hami Video東京賽事沒有免費觀看計畫。如果是想當一日球迷的民眾，如果有常常去7-11消費，且有使用OPEN POINT集點的民眾，📍電視直播：緯來體育台、東森新聞台📍中華電信MOD：愛爾達體育台📍嘉義縣大林萬國戲院：民間自辦，將會播場台灣出賽的4場次，現場將供應免費爆米花、熱茶飲品及豆花點心讓前來應援的民眾享用。📍屏東縣西市場：現場設有300吋大螢幕，預計台灣出賽4場次都會進行轉播。📍台南永華國民運動中心：現場廣場設有大螢幕，台灣出賽4場次都會進行轉播。，陳柏清效力於中職台鋼雄鷹，本季19場出賽，包括18場先發，繳出6勝10敗、防禦率3.53成績單。作為台鋼唯一入選12強國家隊的成員，陳柏清在預賽擔任抗日先發，主投3.1局被擊出2安打失掉3分，包括挨了1支全壘打，投出3次保送、1次三振。由於複賽的賽制是「超級循環賽」，每個國家都會和其他三個國家進行一場比賽，戰績前兩名的國家晉級冠亞軍賽，而另兩個國家則進入季軍賽，