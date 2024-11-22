2024年世界棒球12強賽複賽火熱開打，中華隊在21日首場比賽對上委內瑞拉惜敗之後，今（22）日將繼續出戰A組的美國隊，是決定還能否晉級冠亞軍賽的一場比賽，預計將在中午11點開打，由於又是上班日，不少民眾只能在公司看線上直播，而這次Hami Video東京賽事沒有免費觀看計畫。《NOWnews》也特別整理最划算訂閱方案提供球迷參考，只要花銅板價，就能一起線上支持中華隊！
🟡Hami Video「棒球12強賽」線上直播訂閱方案
📍方案一：LINE禮物卡購券
如果是想當一日球迷的民眾，可透過LINE禮物購買「運動館30天即享券」，只需要189元就可以啟用序號，且可以支援最多3台裝置同時線上觀看，如果和朋友一起分攤，每個人僅需要63元，相當划算。
📍方案二：OPEN POINT 兌換
如果有常常去7-11消費，且有使用OPEN POINT集點的民眾，可以使用回饋的點數180點，即可兌換「運動館30天」會員，也是非常不錯的選擇。
📍方案三：信用卡優惠
持有台新信用卡的用戶訂閱「電視館」方案，可以享有月租優惠價134元；中信信用卡則輸入優惠碼「ctbc」，享有月租優惠價129元，內容包括愛爾達以及其他熱門頻道都可使用。
🟡「棒球12強賽」電視、網路直播平台
📍電視直播：緯來體育台、東森新聞台
📍中華電信MOD：愛爾達體育台
📍網路直播：Hami Video、ELTA.tv
🟡「棒球12強賽」戶外免費轉播派對
📍嘉義縣大林萬國戲院：民間自辦，將會播場台灣出賽的4場次，現場將供應免費爆米花、熱茶飲品及豆花點心讓前來應援的民眾享用。
📍屏東縣西市場：現場設有300吋大螢幕，預計台灣出賽4場次都會進行轉播。
📍台南永華國民運動中心：現場廣場設有大螢幕，台灣出賽4場次都會進行轉播。
台美大戰今天開打 陳柏清掛帥先發
今天對上勁旅美國隊，中華隊依舊不是派出王牌左投林昱珉，而是推派左投陳柏清擔綱先發，陳柏清效力於中職台鋼雄鷹，本季19場出賽，包括18場先發，繳出6勝10敗、防禦率3.53成績單。作為台鋼唯一入選12強國家隊的成員，陳柏清在預賽擔任抗日先發，主投3.1局被擊出2安打失掉3分，包括挨了1支全壘打，投出3次保送、1次三振。
由於複賽的賽制是「超級循環賽」，每個國家都會和其他三個國家進行一場比賽，戰績前兩名的國家晉級冠亞軍賽，而另兩個國家則進入季軍賽，而中華隊第一場已經輸給委內瑞拉，今天開戰美國一定要拿下勝利，否則將與冠亞軍賽無緣，請大家一起為中華隊集氣加油！
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台美大戰今天開打 陳柏清掛帥先發
今天對上勁旅美國隊，中華隊依舊不是派出王牌左投林昱珉，而是推派左投陳柏清擔綱先發，陳柏清效力於中職台鋼雄鷹，本季19場出賽，包括18場先發，繳出6勝10敗、防禦率3.53成績單。作為台鋼唯一入選12強國家隊的成員，陳柏清在預賽擔任抗日先發，主投3.1局被擊出2安打失掉3分，包括挨了1支全壘打，投出3次保送、1次三振。
由於複賽的賽制是「超級循環賽」，每個國家都會和其他三個國家進行一場比賽，戰績前兩名的國家晉級冠亞軍賽，而另兩個國家則進入季軍賽，而中華隊第一場已經輸給委內瑞拉，今天開戰美國一定要拿下勝利，否則將與冠亞軍賽無緣，請大家一起為中華隊集氣加油！
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