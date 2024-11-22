高雄大遠百排第二！南二都「百貨宅」房價一次看　這裡5年漲逾6成

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▲南紡購物中心今年平均成交行情約每坪26.6萬元，附近房價較5年前相比，漲幅達63.2%，漲勢位居南二都六大百貨之首。（圖／NOWnews資料照）

▲南二都各大百貨周邊房價。（圖／住商機構提供）

高雄大遠百已經連續11年蟬聯高雄地王，每坪公告現值191.7萬元！不過，住商機構彙整實價登錄，發現在台南、高雄「南二都」的六大百貨中，高雄大遠百周邊房價漲幅只排第二名，台南南紡購物中心以5年漲幅超過6成，拿下南二都百貨宅漲幅王。根據實價資料，台南市截至11月中下旬仍在進行周年慶的百貨，包含台南大遠百成功店、南紡購物中心以及新光三越台南新天地等，3處百貨周邊房價基本站穩2字頭；其中，南紡購物中心今年平均成交行情約每坪26.6萬元，與2020年相比，附近房價漲幅達63.2%，漲勢位居南二都六大百貨之首。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶觀察，該區域除有豐富商業機能，近年來又有平實重劃區等議題，且鄰近平實公園等大片綠地，房市前景性足夠，吸引建商進駐，新案陸續推出，彼此相繼疊價之下，衝高區位房價。另觀察高雄市包含新光三越高雄左營店、漢神百貨以及高雄大遠百等3處仍在周年慶檔期的百貨，今年附近房價已達2~3字頭，若對比2020年周邊價位，以新光三越高雄左營店周邊漲幅達58.1%最高。住商不動產R15祥富加盟店店東蔡昆祥分析，該百貨鄰近高鐵左營站，本身就位處左營區蛋黃區，區域屋齡20~30年中古房價近年站穩2字頭，少數屋齡15年以內社區則平均行情可達3字頭以上，由於集結高鐵、百貨等豐富生活機能，房價頗具支撐力道。賴志昶指出，百貨公司或商場為民眾帶來豐富生活機能，對區域房價帶動效果強勁，尤其百貨業者選址多位處精華地段，就算為老字號品牌，對地段加值效應依然歷久彌新，在房貸滿水位、央行信用管制等衝擊下，除銀行鑑價上較具保值，未來面對房市波動也較具保障。