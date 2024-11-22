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▲世界棒球12強賽，台灣對決美國，七局上滿壘，江坤宇敲出中外野長打清壘，幫助中華隊擴大領先。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊今（22）日對上美國，先發投手派出左投陳柏清。（圖／記者葉政勳攝）

打爆美國大功臣！世界棒球12強賽，中華隊在複賽首戰以0：2惜敗給委內瑞拉，吞下首敗，在晉級冠軍戰陷入劣勢。但今（22）日面對世界強權美國，全隊打線火力全開，4、5局接連得分，雖然一度被拉近比分，本場「台美大戰」，中華隊雖然在4局上先馳得點，但美國隊持續展現追擊氣勢，重砲Colby Thomas在5局下轟出陽春砲，將比分追近到2：3落後，中華隊仍處於危機之中。直到7局上，邱智呈、吉力吉撈·鞏冠接連敲安上壘，潘傑楷再次在關鍵時刻選到四壞球保送。撇除打線外，中華隊投手表現同樣出色，面對有4位大聯盟百大新秀的美國隊，先發陳柏清主投2局，只投出3次保送，但都精彩解危，1分未失下莊。