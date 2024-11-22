打爆美國大功臣！世界棒球12強賽，中華隊在複賽首戰以0：2惜敗給委內瑞拉，吞下首敗，在晉級冠軍戰陷入劣勢。但今（22）日面對世界強權美國，全隊打線火力全開，4、5局接連得分，雖然一度被拉近比分，但江坤宇在7局上發揮「西洋殺手」本色，敲出清壘安打，一棒讓中華隊掃回3分，同時也讓這場比賽定調，以8：2擊敗美國。其中，潘傑楷除了敲出陽春砲外，更是選到3次保送，單場5次站上打擊區都有建樹。
單局猛灌5分 美國隊乏力回擊
本場「台美大戰」，中華隊雖然在4局上先馳得點，但美國隊持續展現追擊氣勢，重砲Colby Thomas在5局下轟出陽春砲，將比分追近到2：3落後，中華隊仍處於危機之中。
直到7局上，邱智呈、吉力吉撈·鞏冠接連敲安上壘，潘傑楷再次在關鍵時刻選到四壞球保送。結果，江坤宇把握住機會，一棒敲出中外野的長打，形成清壘安打，送回壘上3名跑者，岳東華也接力擊出帶有1分打點安打，就此將分差拉開，2人成為取勝的最大功臣。
鐵牛棚接力 輔助打線爆發奪勝
潘傑楷單場2打數敲出2支安打，包含1發陽春彈，貢獻1分打點，並選到3次四壞球保送，上壘率達到百分之百，而江坤宇則是4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，聯手為中華隊打下至關重要的一勝。
撇除打線外，中華隊投手表現同樣出色，面對有4位大聯盟百大新秀的美國隊，先發陳柏清主投2局，只投出3次保送，但都精彩解危，1分未失下莊。除了4、5局，分別被美國的犧牲高飛打以及陽春砲得分外，共8任投手接力，全場僅被敲出6支安打、失2分，是幫助中華隊奪勝的最大隱形功臣。
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本場「台美大戰」，中華隊雖然在4局上先馳得點，但美國隊持續展現追擊氣勢，重砲Colby Thomas在5局下轟出陽春砲，將比分追近到2：3落後，中華隊仍處於危機之中。
直到7局上，邱智呈、吉力吉撈·鞏冠接連敲安上壘，潘傑楷再次在關鍵時刻選到四壞球保送。結果，江坤宇把握住機會，一棒敲出中外野的長打，形成清壘安打，送回壘上3名跑者，岳東華也接力擊出帶有1分打點安打，就此將分差拉開，2人成為取勝的最大功臣。
鐵牛棚接力 輔助打線爆發奪勝
潘傑楷單場2打數敲出2支安打，包含1發陽春彈，貢獻1分打點，並選到3次四壞球保送，上壘率達到百分之百，而江坤宇則是4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，聯手為中華隊打下至關重要的一勝。
撇除打線外，中華隊投手表現同樣出色，面對有4位大聯盟百大新秀的美國隊，先發陳柏清主投2局，只投出3次保送，但都精彩解危，1分未失下莊。除了4、5局，分別被美國的犧牲高飛打以及陽春砲得分外，共8任投手接力，全場僅被敲出6支安打、失2分，是幫助中華隊奪勝的最大隱形功臣。
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