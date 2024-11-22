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▲世界棒球12強賽，今日台灣對決美國，七局上滿壘，江坤宇敲出中外野長打清壘，幫助中華隊以8比2擴大領先。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024世界棒球12強「4強賽程」。（圖／NOWnews社群中心製）

2024世界12強棒球賽4強賽開打，今（22）日中華隊戰美國，中華隊打線在4局上開轟，安打、全壘打一路炸裂，讓現場球迷嗨翻天。而有網友發現，東京巨蛋觀眾席昨日開始竟有樂隊替中華隊應援，熱血沸騰的鼓、長號演奏聲在現場響徹雲霄，不說還以為是在台灣主場。原來竟有台灣球迷不惜扛長號跨海應援，日本羅德應援團則熱情出借鼓，還加入演奏一同支持台灣，甚至有日本觀眾起立喊「Team Taiwan」，種種台日友好的畫面令球迷感動不已。一名網友拍下12強東京巨蛋場邊的應援畫面，寫下只見觀眾席上竟有人演奏樂器替中華隊熱情加油，不僅有氣勢滂薄的鼓聲，還有長號響徹雲霄的應援旋律，熱血又滿滿台灣味的跨海應援，讓許多球迷聽了相當感動。不少網友直呼，「沒有什麼是我大台灣人辦不到的」、「聽了很感動，台灣人的神奇之力」、「現場真的很像在台灣看球賽」、「這個應援真的很棒，尤其是在海外」、「忘記帶加油棒沒關係，身旁只有二瓶礦泉水，ㄧ樣拿著水瓶，照樣跟著應援音樂敲起來！台灣尚勇！」、「不講以為在台灣主場」。也有知情人解答樂器來源，長號確實是由台灣人跨海搬來日本，鼓則是由日本羅德應援團熱情支援，「其中一位長號手是我弟喔！樂器是從台灣揹過去的」、不只如此，昨日在中華隊與委內瑞拉的對戰中，有台灣球迷拍下觀眾席畫面，竟有日本人站起來和台灣人一起喊「Team Taiwan、Team Taiwan、Team Taiwan」，齊心協力替中華隊應援，「日本人喊得比我還大聲」，讓台灣網友感動不已，紛紛表示「不是台日對戰時，通常都是彼此為對方加油！如果是台日對戰，會為自己國家加油，但也會很有風度地去稱讚彼此的好球、恭賀贏的那一方」、「台日友好的畫面太感動了」。