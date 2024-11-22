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▲融合美味、永續與環保的冬季限量《七魚盛宴》，每日用餐名額限量，即日起開放預訂。（圖／記者陳美嘉攝）

▲融合美味、永續與環保的冬季限量《七魚盛宴》，每日用餐名額限量，即日起開放預訂。（圖／記者陳美嘉攝）

▲融合美味、永續與環保的冬季限量《七魚盛宴》，每日用餐名額限量，即日起開放預訂。（圖／記者陳美嘉攝）

溫馨的聖誕節前夕，「承億酒店」與今年再度榮獲《2024米其林推薦餐廳》的「Papillon」攜手全台知名手工義大利麵品牌「PASTA & CO.」與瑞士鐘錶品牌「ORIS」，四家強強聯手，將在12/4-12/7晚間時段推出融合美味、永續與環保的冬季限量《七魚盛宴》，每日用餐名額限量，即日起開放預訂。位在承億酒店26樓的「Papillon」今年盛夏迎來法國米其林主廚Fabien Vergé，擁有超過20年豐富經驗的法籍主廚出生於非洲象牙海岸，Fabien曾在米其林三星法式高級餐廳「Le Meurice」工作，師承名廚Yannick Alléno的精湛技藝，並在25歲時自立門戶，在台北開設「La Cocotte」法式餐廳，並於2018年獲頒米其林一星殊榮。Timothy Lu呂學明主廚是台北 Pasta & Co. 的創辦人，他對於永續發展充滿熱情，並致力於為了下一代守護海洋資源。他專注於使用當地最優質的食材，手工製作新鮮義大利麵。Timothy 相信，簡單樸實的食材，能夠創造出展現品質與工藝之美的精緻料理。在與主廚Fabien的合作中，主廚 Timothy無縫地結合了手工義大利麵的精湛工藝，體現了「fatto a mano」（手工製作）的理念，並融入當季當地海鮮及現代法式新料理技術。難得的《七魚盛宴》也特別與瑞士鐘錶品牌ORIS合作，展示海洋永續理念的時尚腕錶，ORIS長期致力推動環保與生態復育，尤其著重海洋生態保護，並透過腕錶創作傳遞品牌理念，例如：支持珊瑚礁復育計畫的第四代大堡礁限量腕錶，以及採用塑料再造面盤的Upcycle系列腕錶。用實際行動和創新設計展現對海洋保育與永續發展的承諾。承億酒店指出，凡預訂12/4-7享用《七魚盛宴》之貴賓，還可享承億酒店12/4-7期間限定住宿優惠。貴賓可使用inline或致電Papillon預訂《七魚盛宴》，訂位成功即可享12/4-7承億酒店經典和式雙床房（含早餐）平／旺日住宿優惠，若欲加訂此住宿優惠，可致電Papillon轉由專人服務。