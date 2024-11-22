2024世界12強棒球賽「超級循環賽」中華隊今（22）對戰美國隊，打線炸裂狂轟，終場以8:2擊敗美國，拿下21年來對戰美國的首場勝利。由於明天中華將再戰日本、周日爭冠軍，不少人打開訂票網，想衝東京為中華隊加油，易飛旅遊推限時優惠，輸入折扣碼，東京團體旅遊每人最高限折1000元、國外自由行折600元，限時4天。
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