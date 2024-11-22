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▲本次「囡仔逗陣上街玩」將在台北昌隆198公園及高雄凹子底森林公園分別舉辦第四場及第六場，活動時間自下午2時30分至4時30分。（圖／信義房屋提供）

響應國際兒童人權日，信義房屋與臺灣還我特色公園行動聯盟（下稱特公盟）邀民眾2024年11月23日（六）一起參加「囡仔逗陣上街玩」系列活動，本次不僅是難得首次台北、高雄同步舉辦，更是今年度最後一場次，現場準備了創意地板塗鴉彩繪、紙箱創作、夢幻泡泡等遊戲，讓小朋友盡情揮灑童心。倡議兒童遊戲權的特公盟與深耕社區40多年的信義房屋，今年在北高兩地共同策畫了十場「囡仔逗陣上街玩」街道遊戲活動，本次將在台北昌隆198公園及高雄凹子底森林公園分別舉辦第四場及第六場，活動時間自下午2時30分至4時30分，為系列活動畫下完美句點。響應國際兒童人權日，本次透過南北兩地同步舉行，擴大歡樂氛圍，推廣重視兒童遊戲權。活動延續「街道遊戲」精神，多元遊戲讓小朋友盡情玩樂，包括創意地板塗鴉彩繪、紙箱創作，以及小朋友詢問度最高的夢幻泡泡遊戲。特公盟表示，在國際兒童人權日35週年之際，活動現場特別設計了「兒童權利大聲說」環節，透過書寫心願卡的方式，讓孩童們能夠自由表達想法，鼓勵孩子為自己的權利發聲。特公盟長期致力於保障兒童遊戲權利，持續推動「街道遊戲」活動，讓孩子們能在安全的戶外空間自由玩耍，目前已參與全台超過700座特色公園的改造或新建工程。信義房屋業三區執行協理劉育榮表示，響應國際兒童人權日《兒童權利公約》的精神，確立兒童作為權利主體的地位，而非國家或父母的附屬品，與公司「以人為本」的核心理念不謀而合。透過與特公盟的合作，不僅能為兒童打造安全、有趣的遊戲空間，更能促進社區互動，增進鄰里情感。信義房屋高三區協理周清源也表示，信義房屋秉持「先義後利、正向思考」的理念，期望藉由支持街道遊戲活動，喚起社會大眾對兒童遊戲權的重視。這次台北、高雄同步舉辦的「囡仔逗陣上街玩」活動，樂見家長帶著小朋友一同參與，在歡樂中體驗遊戲權利的珍貴。信義房屋積極實踐聯合國SDGs永續發展願景，始終將利害關係人的福祉放在首位。透過與特公盟的跨界合作，不僅擴大了社會影響力，更能有效整合雙方資源，為社區注入活力。如果今年其他場次都來不及參與，千萬不要錯過最後一場「囡仔逗陣上街玩」囉。