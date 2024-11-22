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▲繳納房地合一稅，成本列舉、登記時間、自用優惠認知等，都常見申報錯誤。（圖／記者葉政勳攝 ）

報稅細節多，房地合一稅也不例外，財政部11月公布4種常見申報錯誤，包括「將持有期間的列報房貸利息、將取得時間錯認為簽約時間與未符合連續設籍滿六年」等規定。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年房市交易市場火熱，房地合一稅繳交勢必更加頻繁，民眾申報前一定要了解規定，合法報稅與節稅。國稅局10月、11月一共列舉四大常見「房地合一稅」錯誤申報方式，一、錯列房貸利息為費用，二、簽約後延遲買賣移轉登記，三、不符合自用原則，四、重建後原舊制所得稅改新制房地合一稅。一、錯列房貸利息為費用持有期間列報購屋借款利息31萬元，但房貸利息為房地使用期間之費用，不得認列，被重新核算課稅所得並補徵稅額。二、簽約後延遲買賣移轉登記公司於104年11月間與乙君簽訂土地買賣契約書，因故遲於105年2月1日始完成所有權移轉登記，於110年9月間出售並辦妥移轉登記，該公司認為土地於104年11月間即簽約購買，非屬房地合一稅之課稅範圍，故將出售土地所得額列報為免稅所得，但房地合一稅取得日期認定，是所有權移轉登記日，經國稅局查獲，除補徵稅額外，並遭處罰鍰。三、不符合自用原則民眾113年1月出售其於106年1月取得的A房地，自行申報課稅所得860萬餘元，減除自住房地免稅額400萬元，繳納稅額46萬餘元，但民眾107年9月才在A房地辦竣戶籍登記，出售時A房地設籍未連續滿6年，不符合自住房地免稅額適用要件，核定應補稅額126萬餘元。四、重建後原舊制所得稅改新制房地合一稅特別合建案例，民眾在房地合一稅上路後，購買土地700萬，與營利事業合建分回房地後，以2400萬元出售，但將土地成本700萬元加計互易發票金額750萬元，列報房地合一稅之取得成本為1,450萬元，國稅局減除互易發票金額750萬元，並以合建前A地之原始取得成本700萬元認定B房地交易成本，按A地持有期間（超過5年，未逾10年）適用稅率20%計算補徵稅額150萬元。曾敬德提醒，由於不動產買賣交易過程稅務繁多，一般人一輩子可能只有一~兩次機會，也導致自行申報錯誤率極高，建議有相關需求時，應諮詢可信任的專業地政士或委由地政士辦理，才能避免補稅、罰鍰的可能。