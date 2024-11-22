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▲高雄港第三船渠大港橋碼頭可停遊艇，以打造高雄亞灣休閒觀光廊帶。(圖／高雄市政府海洋局提供)

金管會力推台灣亞太資產管理中心，高雄專區明年上半年將於亞洲新灣區設立，為民眾提供境外的資產管理服務。信義房屋專家表示，隨著「科技S廊帶」政策引導，科技發展與金融成長密不可分，亞灣的金融聚落逐漸成形，近期商辦詢問度高，隨之而來的白領就業人口，因所得有一定水準，會選擇更好的生活品質，也衍生租屋、購屋需求，未來亞灣房市可期。根據官方資料顯示，台灣亞太資產管理中心目前已有9家業者有意願，包括4家國際資產管理中心與5家公股與民營銀行，設點原因看中生活環境、工作條件與國際城市相當，又有國際機場等交通便利措施，人才也有中山大學國際金融研究學院，打造媲美香港及新加坡的國際資產管理中心。信義房屋高三區協理周清源表示，台灣亞太資產管理中心選擇於亞洲新灣區設點的關鍵為政府的都市規劃與政策，最受矚目的就是「科技S廊帶」，自台南的南部科學園區，沿著北高雄的橋頭科學園區和楠梓產業園區等園區，一路連接到南高雄林園一帶，而「科技S廊帶」也與亞洲新灣區做接軌。周清源觀察，若說「科技S廊帶」主力為科技業硬體部分，在亞洲新灣區發展的「亞灣2.0」政策，則是以軟體為主，包括AI人工智慧、IC設計產業、數位內容、金融貿易相關產業，都布局在亞洲新灣區。周清源表示，台灣亞太資產管理中心設立之後，將導入高階金融人才，產業的發展，也對房市有所助益，因應政策而來的基礎建設與城市規劃也一併到位，包括鐵路地下化、輕軌、高雄展覽館等建設，道路也一併規劃，建商也陸續插旗，包括指標建商規劃豪宅產品，一般住宅也都陸續規劃，都為當地房市發展增添動能。信義房屋亞洲新灣店專員張建明表示，隨著產業進駐，上班人口增加，也帶動周邊商圈食衣住行產業發展；過去北高雄楠梓地區因為科技業進駐，隨之而來的園區客效應，都提升了買氣，相信亞灣區的商辦或法人進駐後，金融業、會計師、律師等顧問，因為所得收入高，會負擔得起更好的生活品質，也會帶動房市成長。張建明表示，雖然第七波信用管制對於住宅貸款有所限制，但沒有限制商辦產品，因此近期商辦的詢問度很高，包括金融、AI軟體產業、資訊相關的商辦設立，近期商辦跟豪宅的交易量都有，顯見高資產型客戶在資金運用上，受到政策影響較小。不僅如此，住宅的詢問度也不差，張建明說明，亞洲新灣區20-30年的中古電梯大樓，近三年來因為亞灣區的建設，房價上揚漲幅已有2-3成，現今行情趨近3字頭，而新成屋社區大樓則是3-4字頭，豪宅則是4-5字頭。購屋族群則是與地緣性息息相關，有因為就業需求而來的科技業、金融業高階主管、會計師、律師等，也因為亞洲新灣區鄰近小港的加工出口區，因此也有許多從事貿易業的企業主會選擇在亞洲新灣區置產居住。