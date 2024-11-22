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▲大巨蛋啟用後，帶來大量人流，也帶動了捷運站周邊房市。（圖／住商機構提供）

台北捷運人流最夯十站房價統計出爐，據實價登錄，今年9月，受惠大巨蛋開幕，人流最夯的國父紀念館站，房價亦位居首位，105.5萬/坪，而前十站中，房價最親民的則是紅樹林站，仍在3字頭。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，大台北居民捷運而居，有買盤就有撐盤，即使面對房市翻轉，房價仍欲跌不易。據北捷與實價資料，今年9月，十大人流站點，國父紀念館站人流年漲22.2%，位居第一，房屋均單價105.5萬/坪，也位居最高；而房價最親民的紅樹林站，進出站人次漲幅也高達7.8%，房屋均單價37.3萬/坪。賴志昶表示，十大夯站多位處各項大眾工具之交會站，或是周邊屬發展成熟商圈，故房價表現穩健；其中，新北市除紅樹林站之外，包含頭前庄、三重、板橋、景安、輔大及先嗇宮站皆有進榜，且房價相對寸土寸金之北市親民不少，房價基期低，又能透過捷運快速通往雙北市中心，若有總價考量的自用買方，可把握近期房市趨冷進場議價，有望找尋到適宜自己的愛屋。此次人流、價格雙冠王「國父紀念館站」，主要隨大巨蛋正式啟用，不管是運動競賽、演唱會等議題，都讓該商圈頗受注目，有著大型展演空間加持，致使該捷運站點人流數大增：同時，該站位處大安區、信義區交界，屬於北市正蛋黃區，商業機能成熟，又有捷運站點與大巨蛋加持，讓該站附近房價高居不下。住商不動產紅樹林加盟店店長鍾孟宏分析，紅樹林站為淡海輕軌、北捷淡水信義線交會站，該站有來自淡海新市鎮與在地人潮，隨著新市鎮人口日益高漲，進出口人次大增並不意外。至於該站點周邊房價，區域中古物件平均單價約3~4字頭，新案則站穩5字頭，由於區域價位相對雙北各行政區親民不少，近期磁吸首購、年輕族群移入，在剛性買盤支撐下，房市未來性頗佳。