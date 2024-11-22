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▲中石化替子公司鼎越掛保證，承諾45億將拆12月、1月如期償還，並強調母公司營運不受影響。（圖／記者陳韋帆攝）

京華城改建案「京華廣城」容積率爭議持續，日前傳出聯貸銀行有意抽銀根，要求提前還款，「京華廣城」起造者鼎越開發母公司中石化(1314)發布重訊，宣布將提前還款45億元。中石化重要子公司鼎越開發聯貸案獲金融機構多數決同意豁免暨修約，中石化與鼎越公司今日於證交所召開記者會，說明鼎越公司就聯貸案已與聯貸金融機構達成初步協議。中石化表示，京華廣場土地受裁定扣押影響，引發是否違反聯貸契約的疑義，與授信聯貸金融機構協商後，於2024年11月22日接獲聯貸案管理銀行臺灣新光商業銀行通知，業經聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約。不過，聯貸案總授信額度由新臺幣149億元降至新臺幣133.8億元，中石化子公司借款人鼎越公司承諾於今年12月及明年1月間自願提前償還借款合計新臺幣45億元。中石化強調，該公司及鼎越公司將繼續執行相關後續作業，確保對債權金融機構之承諾落實到位。最後，擔憂外界觀感受此案影響，中石化重申，公司整體營運及財務運行穩定，目前的財務狀況在處理聯貸案之後，仍有餘裕可以支應目前的營運所需。