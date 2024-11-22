南韓一年一度音樂盛典MAMA（《2024 MAMA Awards》）今（22）日來到「日本大阪京瓷巨蛋」舉辦，雖然重金請到BLACKPINK的Rosé、火星人布魯諾（Bruno Mars）出席，但2人只有上台領獎，經典的《APT.》表演是以「預錄舞台」方式呈現，觀眾沒有看到LIVE版本，直呼有點可惜。
Rosé跟火星人今年10月合作推出的《APT.》風靡全球，2人今天也都飛到大阪出席MAMA，頒獎典禮到了尾聲壓軸，不負眾望是《APT.》表演，豈料電視轉播呈現的畫面，卻是他們預錄好的舞台，並非現場的LIVE表演；不過進場觀眾是否看到相同轉播版本、或是2人有無在場小秀一段，不得而知。
預錄好的《APT.》表演中，Rosé跟火星人換上西裝登場，2人歡樂的勾肩搭背、做出招牌的「胯下頂」，拿著麥克風的搖滾演唱模式，讓在場錄影的觀眾HIGH翻天；雖然這不是MAMA的LIVE舞台，但收看觀眾也很開心終於看到《APT.》的初舞台，依舊掀起滿滿討論。
表演之前，Rosé跟火星人獲頒「Global Sensation Award」，發表得獎感言前，他們先用獎盃乾杯，接著Rosé表示：「很開心能以我喜歡的酒桌遊戲作為開始，做出有趣的歌曲，沒想到能獲得這麼多的愛，真的非常感謝！」她也向一旁的火星人表達感謝：「也很謝謝你，布魯諾，你真的是最棒的！」
MAMA第二天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：15：00（台灣時間）
頒獎典禮：17：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費、需跨區）
Mnet TV YouTube（全球／免費、需跨區）
M2 YouTube（全球／免費、需跨區）
KCON official YouTube（全球／免費、需跨區）
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預錄好的《APT.》表演中，Rosé跟火星人換上西裝登場，2人歡樂的勾肩搭背、做出招牌的「胯下頂」，拿著麥克風的搖滾演唱模式，讓在場錄影的觀眾HIGH翻天；雖然這不是MAMA的LIVE舞台，但收看觀眾也很開心終於看到《APT.》的初舞台，依舊掀起滿滿討論。
表演之前，Rosé跟火星人獲頒「Global Sensation Award」，發表得獎感言前，他們先用獎盃乾杯，接著Rosé表示：「很開心能以我喜歡的酒桌遊戲作為開始，做出有趣的歌曲，沒想到能獲得這麼多的愛，真的非常感謝！」她也向一旁的火星人表達感謝：「也很謝謝你，布魯諾，你真的是最棒的！」
MAMA第二天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：15：00（台灣時間）
頒獎典禮：17：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
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