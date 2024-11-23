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▲房仲直言強調晚上不帶看是因自己會怕。（圖／翻攝員林買房推薦臉書）

▲網友認為房價比鬼更恐怖。（圖／翻攝員林買房推薦臉書）

彰化縣大村鄉一間透天凶宅求售，房仲在社群平台刊登銷售訊息，透露物件8年前曾發生租客因「菸灰缸著火燒死」，備註「晚上不帶看」，而且開價328萬元接近區域行情引發討論。有人好奇「應該很凶，不然怎麼晚上不帶看」。《NOWnews》聯繫上當事房仲，他直言：「真沒很凶，是自己會怕。」凶宅物件是一棟2層樓透天厝，坐落在彰化大村鄉中山路一段巷弄，靠近員林，地坪約24坪、屋齡約50年。記者查詢實價登錄，同巷弄近年沒有交易紀錄，過往地坪39坪的2樓透天曾有430萬元成交紀錄，同坪數物件歷史揭露的實價成交總價不到300萬，不過兩筆交易時間超過20年，參考性不大。凶宅物件在社群上引發討論，不少人認為開價328萬元「房價比鬼更恐怖」，推測房仲強調晚上不帶看，是因為那間凶宅太凶了，也有人不解「菸灰缸著火也能燒死人，真不簡單、金氏世界紀錄」。《NOWnews》聯繫上當事房仲，他說明，事故是8年前租客抽菸引發火災燒死，「沒有很凶」，直言晚上不帶看是因為自己會怕。至於房價能往下多少？他透露有機會談到2字頭，也就是總價200多萬元。馨傳不動產智庫執行長何世昌曾指出，一般凶宅就是市價的5到8折，分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折。但也有愈來愈多凶宅，尤其是位在蛋黃區的，開價與成交價都讓人跌破眼鏡。