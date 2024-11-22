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▲世界棒球12強賽中華隊今（22）日對上勁敵美國，終局以8:2拿下超級循環賽首勝，明天將對上地主日本隊。（圖/記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽超級循環賽，排名世界第一的日本隊與委內瑞拉在東京巨蛋展開煙火秀。目前戰績1勝1敗的中華隊，目前最佳劇本是委內瑞拉二連敗，明天只要擊敗日本就能以第一名之姿挺進冠軍賽，即使不能勝日本，仍有機會靠著對戰優質率（ Team Quality Balance，TQB）晉級。本場比賽雙方互有攻勢，日本隊率先展現火力，不過委內瑞拉很快展開反擊，二局上憑藉Ramon Flores的保送與Angel Reyes的兩分全壘打，將比分追至3：2。第六局委內瑞拉攻勢再起，Carlos Eduardo Perez一支兩分砲助委內瑞拉反超至5：4。雖然委內瑞拉在該局製造了滿壘機會，但日本隊在防守端的穩定發揮，成功阻止對手進一步得分。隨後輪到日本隊展開反攻，