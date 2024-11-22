2024年世界棒球12強賽超級循環賽，排名世界第一的日本隊與委內瑞拉在東京巨蛋展開煙火秀。截至第六局結束，日本隊展現韌性，靠著牧秀悟（Shugo Maki）在第六局的一支滿貫全壘打，奠定勝基，終場日本以9：6取得勝利。
目前戰績1勝1敗的中華隊，目前最佳劇本是委內瑞拉二連敗，明天只要擊敗日本就能以第一名之姿挺進冠軍賽，即使不能勝日本，仍有機會靠著對戰優質率（ Team Quality Balance，TQB）晉級。
🔎中華隊晉級態勢分析
本場比賽雙方互有攻勢，日本隊率先展現火力，小園海斗（Kaito Kozono）在第一局擊出一支二壘安打，隨後辰己涼介（Ryosuke Tatsumi）用左外野牆邊的二壘安打送回分數，單局攻下3分，取得領先。
不過委內瑞拉很快展開反擊，二局上憑藉Ramon Flores的保送與Angel Reyes的兩分全壘打，將比分追至3：2。
關鍵第六局：牧秀悟滿貫砲
第六局委內瑞拉攻勢再起，Carlos Eduardo Perez一支兩分砲助委內瑞拉反超至5：4。雖然委內瑞拉在該局製造了滿壘機會，但日本隊在防守端的穩定發揮，成功阻止對手進一步得分。
隨後輪到日本隊展開反攻，捕手坂倉將吾（Shogo Sakakura）用一支兩分全壘打，將比分追至5：5平手。且日本攻勢並未停止，小園海斗、辰己涼介接連選到保送並擊出安打，製造滿壘局面。隨後牧秀悟鎖定第二球，將球轟出左外野看台，送回4分，幫助日本隊取得9：5的領先，東京巨蛋瞬間沸騰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🔎中華隊晉級態勢分析
本場比賽雙方互有攻勢，日本隊率先展現火力，小園海斗（Kaito Kozono）在第一局擊出一支二壘安打，隨後辰己涼介（Ryosuke Tatsumi）用左外野牆邊的二壘安打送回分數，單局攻下3分，取得領先。
不過委內瑞拉很快展開反擊，二局上憑藉Ramon Flores的保送與Angel Reyes的兩分全壘打，將比分追至3：2。
關鍵第六局：牧秀悟滿貫砲
第六局委內瑞拉攻勢再起，Carlos Eduardo Perez一支兩分砲助委內瑞拉反超至5：4。雖然委內瑞拉在該局製造了滿壘機會，但日本隊在防守端的穩定發揮，成功阻止對手進一步得分。
隨後輪到日本隊展開反攻，捕手坂倉將吾（Shogo Sakakura）用一支兩分全壘打，將比分追至5：5平手。且日本攻勢並未停止，小園海斗、辰己涼介接連選到保送並擊出安打，製造滿壘局面。隨後牧秀悟鎖定第二球，將球轟出左外野看台，送回4分，幫助日本隊取得9：5的領先，東京巨蛋瞬間沸騰。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。