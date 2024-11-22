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▲「S.S.A.W x 江振誠主廚 聯名巧克力禮盒」內含四款獨特風味的巧克力，分別啟發自S･S･A･W四種不同料理型態的餐廳。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.22）

名廚江振誠在今年8月發布引退消息，一手創辦的米其林餐廳「RAW」也將在今年底熄燈，轉型為國際料理學院，他退出第一線，未來將培養頂尖廚師。今（22）日江振誠於高雄S･S･A･W春生夏．秋藏冬舉辦「巧克力的搭配美學」講座，並介紹「S.S.A.W x 江振誠主廚 聯名巧克力禮盒」。此外，也在活動中預告與「Cho Restaurant．秋 法餐」主廚陳博玄攜手共創的《冬季菜單》將在12月3日登場。在活動現場， 江振誠細緻講述巧克力的創作理念與設計歷程，與眾多美食愛好者面對面交流分享他對巧克力的熱情以及創作靈感。他也分享聯名禮盒內含四款獨特風味的巧克力，分別啟發自S･S･A･W四種不同料理型態的餐廳，包含「Chun Bar：蘇格蘭威士忌海鹽」、「Shah Patisserie：草莓優格冰淇淋」、「Cho Restaurant：法式榛果白味噌」與「Dong Café：單一莊園精選咖啡」。提及RAW餐廳將於12月轉型為國際料理學院，江振誠表示，RAW在過去10年培育出無數現今台灣Fine Dining的主廚與餐廳主理人，可以說是桃李滿天下，接下來RAW將成為孵育台灣料理人才的基地。江振誠也預告，12月起將會邀集曾在RAW共識的夥伴們回娘家，屆時將會向對RAW依依不捨的饕客們，介紹新世代台灣Fine Dining的主廚們，而其中也包括「Cho Restaurant．秋 法餐」主廚陳博玄（Hiro）。在江振誠的指導下，「Cho Restaurant．秋 法餐」奠定了南台灣Fine Dining的新標竿，12月3日起將推出全新《冬季菜單》，以冬季食材為主軸，透過精緻法式技法與懷石料理的哲理相互交融，將季節的細膩風味注入每一道料理中，即日起開放預訂。