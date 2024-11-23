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▲江柏樂表示，工地如果發生死人意外，沒有處理好，老闆、居民都很容易倒大楣。（示意圖／shutterstock）

▲江柏樂表示，如果多次發生意外，就要慎防是地陰公作亂，只有大廟神明乩身才有辦法處理。（圖／記者陳韋帆攝）

近年全台灣建案林立，不時也有工安意外傳出，如果發生命案，大樓會全棟變凶宅嗎？其實內政部定義的凶宅主要是針對已交屋的房子，而尚未成屋交屋，難以界定為凶宅，不過，風水師江柏樂則表示，「民俗定義上，那就是凶宅，如果沒有處理好，就會很麻煩，先鬧營造、建商，接著誰搬進去誰倒楣！」根據內政部定型化契約規範，房屋買賣時，屋主需告知買方，持有期間是否曾發生非自然死亡事件，以工地發生命案來說，連門牌都還沒有，難以直接定義是凶宅，但「凶宅」二字畢竟牽涉到民眾觀感及民眾定義，所以工地發生命案，到底算不算凶宅？經常引起熱議。江柏樂表示，基本上在台灣信仰上及民俗定義上，工地死人，事發地點絕對就是凶宅，工人意外身亡，如果是因為公司工安沒做好，或逼著趕工造成，就會找主管或公司老闆麻煩，接下來，就是找搬進去的人麻煩，是住家就是居民倒楣，公司、辦公樓，就是最大的官倒楣。他說，「如果想要處理好，首先，相關單位都已經受到應有的懲罰，接下來就是法師與家屬一起處理，告知壞人已經伏法，請他放下回家接受家裡的供奉，否則就會在原地作亂，讓後續的工程不得安寧，即使完工，後面誰使用就誰倒楣。」江柏樂還提到，一般來說，一次死人叫意外，但如果接二連三發生，就要注意了，極有可能當地有地陰公存在，地陰公是指修練超過250年的鬼神，比修練200年的土地公法力還強，如果是地陰公作亂，就會相當麻煩。他指出，如果是地陰公作亂，一般法師都不願意涉入，只能請大廟神明乩身處理，與地陰公談判溝通，才有可能解套。最後，江柏樂還是提醒，除了鬼神之說外，建商也要留意是否工班是否為了趕工，罔顧安全規範、草菅人命，如果真的只是人為疏失，基本上也有損陰德，對未來財運、福報等都有害。