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▲專家指出，豪宅停車位價格不斐，但主人配車可能還要更貴，所以出現數百萬價格不令人意外。（圖／記者陳韋帆製）

台北最貴停車位，幾乎可以再買一間套房！台北最貴車位在信義計畫區，知名豪宅「首席公館」和「皇翔御琚」的車位，1個車位平均要價925萬，富豪光是買一個10~14坪左右的車位，就幾乎可以在台北再買一間套房或小宅了！據實價登錄，目前最貴豪宅停車位都在台北市，並列第一的「首席公館」及「皇翔御琚」1車要價925萬，其它也有不少豪宅車位價格不斐，如「文心信義」700萬、「One Park Taipei元利信義聯勤」650萬、「仁愛帝寶」及「華固敦品」600萬、「華固名鋳」580萬。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅的停車位必須彰顯其身分地位，造價自然與一般建案不同，如前兩名的「首席公館」及「皇翔御琚」，就位於台北市信義區豪宅聚落，1戶動輒2~3億起跳，價格自然不斐。不過，由於前央前央行總裁彭淮南曾設下的「300萬防線」，也就是豪宅每坪單價一旦超過300萬，就會引起主管機關關注，至今仍無人敢突破，也有部分建商，為了不讓房屋單價超過300萬，利用「技術性操作」墊高了車位價格。第一建經研究中心副理張菱育指出，在台北市中心價值破600萬的名車並不罕見，而對於富豪來說，經常會同時擁有好幾輛車，也有的人有收藏名車、跑車的愛好。她進一步指出，還有不少富豪，為了更好的收藏愛車，還會在預購豪宅時，直接指名一整排停車位全都要，交屋後，再自行加碼將車位改成獨立車庫，讓愛車獲得更好的保護，對他們來說，1個車位數百萬元，自然不在話下。