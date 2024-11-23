南韓女神宋慧喬43歲了！去年憑藉《黑暗榮耀》再度翻紅的宋慧喬，昨（22）日迎來43歲生日，宋慧喬晚間也在IG發文，貼出自己和4個蛋糕的合照。只見宋慧喬疑似素顏出鏡，身穿居家服，看起來還是非常有韻味。而她難得跟家人朋友聚在一起慶生，享受悠閒的休假時光，心情似乎也非常不錯；照片曝光後，吸引102萬粉絲按讚，大家紛紛留言稱讚宋慧喬：「姐姐真的超級漂亮！」

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宋慧喬2019年與前夫宋仲基離婚後，又回歸單身生活，但身邊有不少親友相伴。昨日宋慧喬就曝光自己的慶生照，只見她面前擺著4個生日蛋糕，對面也有親友在幫她拍照，宋慧喬配合的擺出幾個姿勢，看起來依舊優雅又知性，43歲的宋慧喬也維持在《黑暗榮耀》中的黑色短髮，白皙皮膚絲毫沒有皺紋，還是非常凍齡。

宋慧喬力拼轉型！主演驚悚電影《黑修女們》

近期由宋慧喬、全汝彬主演的驚悚電影《黑修女們》也即將在明年1月於韓國上映，宋慧喬在片中飾演「尤妮婭修女」，有著頑強意志和無所顧忌的行動，為了拯救少年在所不惜，這次宋慧喬是否能再開創新戲路與新穎演技，觀眾都非常期待。

回顧過往宋慧喬飾演的角色，都是清純貌美的女主角，2016年在《太陽的後裔》殺青後，宋慧喬時隔2年又推出韓劇《男朋友》、《現正分手中》，可惜都是唯美愛情題材，成績大不如前。直到2022年宋慧喬才力拚轉型，一改往日形象在《黑暗榮耀》裡飾演被霸凌的悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春。《黑暗榮耀》第2季去年播出後，也讓宋慧喬代言、廣告接到手軟，更拿下「第59屆百想藝術大賞」的最佳女主角，可見宋慧喬的演技實力從沒退步過。

▲《黑修女們》海報公開，2025年1月在南韓上映。（圖／翻攝黑修女們官網）
▲宋慧喬主演的驚悚電影《黑修女們》海報公開，定檔在2025年1月於南韓上映。（圖／翻攝黑修女們官網）
▲《黑暗榮耀》中林智妍（下）飾演欺負女主宋慧喬（上）的「反派角色」。（圖／林智妍IG）
▲宋慧喬（上）在《黑暗榮耀》中飾演復仇女教師，反轉形象讓人耳目一新。（圖／林智妍IG）

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