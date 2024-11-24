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▲徐佳馨指出，各縣市在台積電進駐後，除了建廠行政區房價上漲，周邊行政區也受惠外溢效果。（圖／住商機構提供）

台積電今(113)年一路狂飆站上千點，而台積電概念宅也隨之攀漲，台南新市受惠台積電建廠話題，房價漲幅比新竹寶山還要精采，遠超各縣市台積電概念區，房屋均單價逼近3字頭大關，住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，「台南長年無建設話題，房價基期遠低其他五都，台積電帶動下，漲勢自然驚人，雖然房市買氣已翻轉，除非台積電撤廠，否則欲跌不易。」據實價登錄，台積電概念宅房價漲幅前十大行政區，2024年房屋均單價，近5年漲幅最兇的行政區，前五名依漲幅排序，依序為新市29.8萬/坪、漲幅144.3%，新竹寶山30.1萬/坪、漲幅135.2%，高雄楠梓28.9萬/坪、漲幅85.3%，安定27.7萬/坪、漲幅77.6%，善化29.1萬/坪、漲幅66.3%。徐佳馨表示，台南長年少有建設話題，此次台積電進駐，除了台積電本身，周邊產業鏈也進駐，帶來大量科技人才居住需求，除了南科所在的新市漲幅最兇之外，其它鄰近區域、如安定、善化，也受惠外溢買盤，房價一同攀升。而漲幅位居第二新竹寶山，在竹科人士對房市的熱情下，做為炒房天堂發源地，竹北等精華區域已到高峰，代銷天王甲山林在寶山推動「新竹帝寶」後，大幅提升寶山房市能見度，買盤湧入後，推升了買氣與價格。至於第三名的高雄楠梓，狀況與台南雷同，都是台積電的建廠地點，房價漲幅自然也不落人後，雖然其它行政區漲勢未入前十名，但基本上也受惠不少，如橋頭、新興、鼓山、前金、左營等區，皆有明顯漲幅。雖然台積電帶來房價支撐，但徐佳馨也提醒，目前川普當選美國總統，在他上任前，對於台積電的布局影響尚不可知，由於不少區域除了台積電話題，其它建設規畫等都尚未到位，如果出現變化，或是進駐廠房消息成為幻影，難免房價「泡沫化」出現修正，購屋族應留意市場波動。