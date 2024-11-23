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2024年世界棒球12強賽超級循環賽最終戰，今（23）日晚上登場的「台日大戰」成為消化試合。中華隊在賽前突然宣布更換先發投手，由陳柏清替代林昱珉登板，引發日本隊不滿，向世界棒壘球總會（WBSC）提出抗議，中華隊也將被罰款50萬日圓（約合10萬新台幣），目前WBSC也正在開會討論後續懲處方式。根據大會規定，先發投手需提前一日公告，中華隊原定派出王牌左投林昱珉先發，但賽前卻突然宣布改由陳柏清先發。日本隊對此提出抗議。據了解，日本隊監督井端弘和相當不滿。根據WBSC規則C6.2條，中華隊需向WBSC提交合理的理由並獲得核准，才能更換先發投手。雖然50萬日圓（約合10萬新台幣）罰款已確定，但據悉，WBSC會有進一步懲處，目前仍在討論當中，預計今晚會有結果。儘管日本隊抗議，中華隊仍堅持換投，曾總表示：「我們依照戰況局勢做出調整，依照戰況局勢做更改，也造成日本困擾，賽前有特別去跟日本隊示意。」曾總指出，由於大會規定需要左投先開局，因此教練團最終決定派出陳柏清。