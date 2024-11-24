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▲想立遺囑指定繼承人，依台灣現行法令，最好先讓其他繼承人同意並進行公證，否則會有「特留份」問題。（示意圖／pexels）

▲蕭琪琳表示，「特留份」相關法令已多年未修，破壞死者生前意志的延續，提醒立法院應盡速修法。（圖／蕭琪琳提供）

台灣高齡化，不少人都要面對繼承問題！有些老父母想將遺產指定給最孝順的子女，這樣做可以嗎？新北市經紀人公會理事長、金門地政士事務所所長蕭琪琳表示，「邏輯上可以，最後生前就完成贈與移轉，否則依照台灣現行法律，想用遺囑指定，其他子女同樣會有『特留份』，長輩生前意志難以透過遺囑延續。」依台灣現行法人，遺產繼承人會有所謂的「特留份」，「特留份」是指被繼承人如果有2位以上繼承人，即使立好遺囑，指定某繼承人接收全部財產，其他繼承人依舊可主張並取得自己原本繼承持份的1/2。一位老媽媽丈夫已逝，膝下有三子，小兒子特別孝順，於是媽媽想死後，將手頭上唯一一間房產給小兒子繼承，於是寫好了遺囑，她說，「小兒子特別孝順，大兒子、二兒子則是長年在外，很少回家，所以房子想給小兒子，應該沒問題吧？」蕭琪琳表示，「邏輯上可以，但需要大兒子、二兒子都同意簽署未來拋棄繼承的同意書，否則大兒子、二兒子仍會擁有特留份，一旦依法主張其權益，老媽媽的規劃就會立刻被打破，特別要注意的是，無論是老媽媽的遺囑，還是其他兒子的拋棄繼承同意書，一定要找法院認證的公證人進行公證，才能確保未來沒問題。」蕭琪琳指出，台灣許多法律早年草創都是參考歐陸法系，事實上，這些國家早已陸續修法，而台灣則停留在上古時代，「特留份」這種奇葩的規定，他國大部分都已經修法完畢，而台灣則是多年未修繼續沿用。他提醒立院官員、民代們，對於死者而言，延續生前意志相當重要，「特留份」這樣的規定，會讓長輩們的死後意志無法延續，對於提倡民主的台灣而言，相當奇葩，建議應盡速修法，畢竟每個人無論是生是死，都應該擁有財產自主權才對。