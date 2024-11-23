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▲夏于喬（左起）、曾國城、楊貴媚搶金馬。（圖／NOWnews攝影中心）

▲▼夏于喬側面太辣。（圖／NOWnews攝影中心）

▲林書宇（左2）受訪時一度害羞。（圖／翻攝自myvideo）

第61屆金馬獎今（23）日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，夏于喬、曾國城與楊貴媚以《小雁與吳愛麗》分別入圍金馬獎最佳女主角、最佳男配角，以及最佳女配角獎，夏于喬一身寶藍色洋裝出席，看上去端莊典雅，側面大挖空超辣，之前她就曾說要在典禮上「瘦成一張衛生紙」，如今看起來確實身材相當纖細。老公林書宇也一度害羞不敢看她。夏于喬以《小雁與吳愛麗》入圍金馬影后，一身寶藍色禮服亮麗登場，側面大挖空展現性感，讓許多網友驚呼，「低調但有企圖心的穿搭」、「哇喬喬也太辣」、「天啊，這衣服厲害」。事實上，夏于喬之前出席活動時就曾分享，已經從今年3月默默瘦了5公斤，臉已經小了不少，打算在金馬典禮上瘦成一張衛生紙，因為不知道到時候禮服如何，只能先把自己準備好，如今看來她確實又比上次更瘦了。首度在電影中合作演母女的，就以《小雁與吳愛麗》分別入圍本屆金馬獎最佳女配角、女主角大獎，堪稱今年入圍名單上超強「母女檔」之一，力拚《女兒的女兒》張艾嘉與劉奕兒。兩人透過每一次的讀本、碰面、一起學客語，建立出片中需要有的母女默契。楊貴媚扮演的媽媽，遭遇過被老公家暴、女兒憤而弒父的驚人事件後，依舊和邪氣的曾國城交往，她直呼這角色真是個笨女人，自己對看起來壞壞的男生會遠觀而不會考慮。夏于喬首度在導演老公林書宇的片中擔任主角，承認剛開始確實有點「公私不分」、需要磨合。