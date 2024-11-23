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▲日本隊開路先鋒村林一輝在首打席，就先將陳柏清的球送出場外，打出全壘打以1:0領先中華隊，接著陳柏清的控球明顯失準，先是保送佐藤都志也，隨後又以觸身球擊中辰己涼介。（圖／記者葉政勳攝）

▲陳柏清退場時，臉上明顯帶著自責的表情，隊友們見狀也接連送上安慰，但陳柏清仍一臉落寞，甚至紅了眼眶。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽超級循環賽最終日登場，今（23）日為球迷期待已久的台日大戰，但目前中華隊已確定晉級冠軍賽，因此今晚成了台日「消化試合」。而稍早比賽開始時，先發投手陳柏清在第一局因控球失準，日本隊一連拿了3分，他也被迅速退場，面對中華隊接連失分，他掩飾不住自責神情，甚至紅了眼眶，讓球迷們心疼安慰「你已經很努力了」、「當做經驗就好，當年王建民也是這麼成長的」。今日台日大戰剛開始時，日本隊開路先鋒村林一輝，在首打席就先將陳柏清的球送出場外，打出全壘打以1:0領先中華隊。接著陳柏清的控球明顯失準，先是保送佐藤都志也，隨後又以觸身球擊中辰己涼介。之後日本隊的森下翔太敲出一支清壘的二壘安打，將比分拉開至3:0，首局失控後，中華隊教練團迅速喊出暫停，將陳柏清退場，改由江國豪中繼。陳柏清退場時，臉上明顯帶著自責的表情，隊友們見狀也接連送上安慰，但陳柏清仍一臉落寞，甚至紅了眼眶，對於中華隊的失分相當在意。對此，有球迷看到陳柏清退場後落寞的神態，心疼發文表示「剛剛看到柏清下場，我想說你很棒，你已經很努力了」、「看到這幕眼睛有點紅，自己的勇氣要自己建立，看得出他很自責～真的沒關係，祝柏清未來會更好」。也有球迷認為，陳柏清連續兩天在日本隊與美國隊兩戰中擔任先發投手，雖然壓力爆棚，但肯定能得到許多經驗及收穫，相信能對未來的職棒之路有所幫助。網友們也紛紛隔空送上安慰，「當做經驗就好，當年王建民也是這麼成長的」、「感覺他自信心被擊潰，對美國的壓力、對日本的臨危授命，好心疼那個表情」、「希望柏清可以克服壓力，不要因為這兩場而懷疑自己」、「我看到都快哭出來，看起來真的很自責」、「希望柏清不要太自責，你已經很好啦」。而中華隊先前其實是公布林昱珉為先發，之後才決定更換陳柏清擔任開局投手，總教練曾豪駒解釋，由於大會規定需要左投先開局，因此教練團最終決定派出陳柏清，「我們依照戰況局勢做出調整，依照戰況局勢做更改，也造成日本困擾，賽前有特別去跟日本隊示意。」