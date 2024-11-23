影后出爐！第61屆金馬獎頒獎典禮，今（23）日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，其中最佳女主角獎稍早終於公布，由鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》奪得影后，事實上，這次爭奪影后可說是不分軒輊，演技都非常高超，而她也泛淚表示：「我是個喜歡電影的人謝謝在場的每一位，你們都是我從小到大看的電影裡面的人，謝謝黃修平導演，謝謝家人包容我的魯莽跟衝動，也謝謝金馬獎，能跟這麼多女演員一起被提名，我覺得非常很榮幸。」

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來自香港的實力派演員鍾雪瑩，今年以新片《看我今天怎麼說》角逐影后寶座，劇情講述素恩（鍾雪瑩 飾）和Alan（游學修 飾）兩人都是聽障人士，為此他們戴上人工耳蝸成為宣傳大使，苦練口語只為了融入社會；但同為聽障人士的子信（吳祉昊 飾），卻始終以打手語為傲，樂觀沉浸在無聲世界，現實的枷鎖，也考驗著三人的情誼。

▲鍾雪瑩。（圖／MyVideo）
▲鍾雪瑩首次飾演聽障人士，出演《看我今天怎麼說》就將肢體動作和聲音模仿的淋漓盡致。（圖／MyVideo）
《看我今天怎麼說》是黃修平導演睽違3年推出的新作，對於作品，他希望能向外界傳遞謙卑的訊息，以謙卑的心看聾人的世界，而這份謙卑來自於尊重，但尊重並不等同於刻意的憐憫，而是以平等的心看待他們，看見自己一直自以為是的觀念和偏見。

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