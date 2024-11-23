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▲江國豪在12強台日大戰上，接連飆出三振、以滾地球化解危機，成功替中華隊阻擋日本攻勢。（圖／記者葉政勳攝）

▲江國豪先前在預賽、複賽中對日本中繼，合計投出5.1局，但全數無失分，被許多球迷封為「抗日殺手」。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽今（23）日迎來超級循環賽最終場，在今晚台日大戰上，先發投手陳柏清因首局亂流退場，改由江國豪中繼。江國豪上場後，接連化解中華隊危機，阻擋住日本隊連得4分的猛烈攻勢，穩定發揮被網友大讚「果然是萬能右腕」、「全世界最有責任感的男人」。江國豪在本屆12強對日本共投出5.1局，但全數無失分，超強表現更讓球迷封他為「抗日殺手」。今日台日大戰中華隊先發投手為陳柏清，首局亂流後失了3分，陳柏清隨即被退場，改由江國豪中繼。雖然因為陳柏清先前的局勢，江國豪被敲出高飛犧牲打失1分，但接下來不但連續送走2人，還接連飆出三振、以滾地球化解危機，成功阻擋日本攻勢。不只如此，不少球迷發文大讚江國豪穩定的表現，「不得不說，江國豪真的是一個很稱職的中繼投手，不管場面怎樣他永遠都是酷酷的表情，穩穩的一顆一顆投進去」、「真不愧是先發中繼的萬能右腕，江國豪這次12強投的好猛，超有責任感的投球」。對此，網友們也紛紛留言喊「江國豪真的超扯！中0日可以完全封鎖日本」、「真的被江國豪圈粉，全世界最有責任感的男人，先發中繼都可以的萬能右腕」，更封江國豪為「抗日殺手」，相當期待他接下來的表現。