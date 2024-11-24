影后出爐！第61屆金馬獎頒獎典禮，今（23）日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，其中最佳女主角獎稍早終於公布，由鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》奪得影后，事實上，而《NOWnews今日新聞》也特別解構了該部電影的劇情分析，也整理出鍾雪瑩奪得影后的關鍵。
事實上來自香港的實力派演員鍾雪瑩，今年才29歲，演藝經歷就十分出色，據悉她15歲就曾參加亞洲電視歌唱選秀節目《亞洲星光大道3》，奪得第16名；2019年就出演電視劇《教束》，2020年首次主演電影《殺出個黃昏》，就獲得「第40屆香港電影金像獎」最佳新演員與最佳女配角的提名，可見她在影視上的表現早已非同小可，能在此次金馬獎上獲得影后殊榮，可說是實至名歸。
而鍾雪瑩今年以新片《看我今天怎麼說》角逐影后寶座，劇情講述素恩（鍾雪瑩 飾）和Alan（游學修 飾）兩人都是聽障人士，為此他們戴上人工耳蝸成為宣傳大使，苦練口語只為了融入社會；但同為聽障人士的子信（吳祉昊 飾），卻始終以打手語為傲，樂觀沉浸在無聲世界，現實的枷鎖，也考驗著三人的情誼。
《看我今天怎麼說》是黃修平導演睽違3年推出的新作，對於作品，他希望能向外界傳遞謙卑的訊息，以謙卑的心看聾人的世界，而這份謙卑來自於尊重，但尊重並不等同於刻意的憐憫，而是以平等的心看待他們，看見自己一直自以為是的觀念和偏見。
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而鍾雪瑩今年以新片《看我今天怎麼說》角逐影后寶座，劇情講述素恩（鍾雪瑩 飾）和Alan（游學修 飾）兩人都是聽障人士，為此他們戴上人工耳蝸成為宣傳大使，苦練口語只為了融入社會；但同為聽障人士的子信（吳祉昊 飾），卻始終以打手語為傲，樂觀沉浸在無聲世界，現實的枷鎖，也考驗著三人的情誼。
《看我今天怎麼說》是黃修平導演睽違3年推出的新作，對於作品，他希望能向外界傳遞謙卑的訊息，以謙卑的心看聾人的世界，而這份謙卑來自於尊重，但尊重並不等同於刻意的憐憫，而是以平等的心看待他們，看見自己一直自以為是的觀念和偏見。
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