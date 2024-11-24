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▲日本讀賣巨人王牌戶鄉翔征。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本讀賣巨人王牌戶鄉翔征採用側投式的投球動作，擁有極具壓迫感的投球風格。（圖／美聯社／達志影像）

▲世界棒球12強冠軍賽中華隊先發投手林昱珉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

2024世界棒球12強賽冠軍戰即將登場，效力於戶鄉翔征，2000年出生於日本宮崎縣，是日本棒球的明日之星。他在小學一年級時開始接觸棒球，初中起轉為投手，並展現出驚人的潛力。高中時期，他作為聖心烏蘇拉學園的王牌投手，曾帶領球隊打入夏季甲子園，吸引了眾多球探的目光。2018年，戶鄉翔征以第六輪指名加入讀賣巨人隊，並迅速崛起。在新人賽季，他於首次登板時便承擔了球隊奪冠的重要一役，展現出強大的抗壓能力。隨後的幾年，他不斷突破，包括在2020年以新人身份入選開幕戰先發輪值，並拿下9勝。2022年，他以154次三振拿下中央聯盟的奪三振王，並締造了巨人隊史上最年輕的奪三振王紀錄。並以冷靜的臨場表現和多樣的球路聞名。戶鄉翔征採用側投式的投球動作，擁有極具壓迫感的投球風格。他的球此外，他的投球特點在於穩定性與冷靜的心理素質。即使在滿壘等壓力情境下，戶鄉也能保持專注，利用多樣球路壓制打者。這對中華隊打線而言，將是一大挑戰。戶鄉的滑球與指叉球落點多變，尤其對於中華隊的左打者具有強大的威脅。作為巨人隊的王牌投手，戶鄉曾在多場高壓比賽中交出亮眼成績，包括在2020年日本大賽中奪得敢闘選手獎，證明了他在關鍵時刻的冷靜表現。長局數續航能力：戶鄉具備優秀的局數吞食能力，本賽季更是頻頻投出完投勝與無安打比賽，對中華隊而言，如何在前中段迅速抓住機會攻破他的防線，將是比賽的關鍵。林昱珉與戶鄉翔征的對決，是這場冠軍戰的核心看點。林昱珉作為中華隊的左投王牌，擅長以穩定的控球與變速球壓制打者；而戶鄉翔征則以全面的球路與強大的心理素質領銜日本隊。