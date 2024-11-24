12強冠軍賽解析／台灣王牌投手林昱珉6球種怎用？具備一致命武器

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▲世界棒球12強中華隊先發投手林昱珉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲中華隊投手林昱珉在東京巨蛋進行熱身練習。（圖／記者葉政勳攝）

▲目前效力響尾蛇2A的旅美小將林昱珉，是12強唯一旅外投手。（圖／特派記者葉政勳攝）

▲台灣好手左投林昱珉目前效力於美國職棒響尾蛇3A球隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲年輕左投林昱珉曾被美國職棒官網點名是春訓20位最亮眼國際新秀（圖／美聯社／達志影像）

▲世界棒球12強中華隊先發投手林昱珉（右）和捕手林家正（左）合作無間。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

2024年世界棒球12強賽迎來最終高潮，中華隊與日本隊將於今（24）日在冠軍戰再次碰頭，爭奪本屆賽事的最高榮耀。本屆賽事，中華隊與日本隊已經交手兩次，分別在預賽與超級循環賽中以1：3與6：9告負。雖然此前兩場比賽未能勝出，但中華隊在比賽中的韌性與打線的火力調整，為冠軍戰增添了更多變數。林昱珉原本計劃在超級循環賽對陣日本時登板，但教練團為保留戰力，選擇將這位左投王牌押到最終戰。對手戶鄉翔征則是讀賣巨人的王牌投手，擁有豐富的日本職棒與國際賽經驗。本場比賽，兩隊將以最佳狀態，全力爭奪12強賽冠軍。林昱珉在2003年出生於台東縣，是阿美族的棒球新星。他從小受父親影響走上棒球之路，並展現出非凡的投球天賦。2021年，他以60萬美元簽約金加入美國職棒亞利桑那響尾蛇隊，迅速在小聯盟體系中嶄露頭角。他曾在2022年1A比賽中以140次三振成為隊內紀錄保持者，並被多家棒球評價機構列為百大新秀之一。儘管2023年因意外受傷錯過部分比賽，但他憑藉出色的控球與多樣化的球路重返賽場。本賽季，他在響尾蛇小聯盟系統中累積24場先發經驗，展現了對壓力場面的極佳適應能力。低速區間（80 mph）且具備極佳的下墜幅度，是他最具威脅性的武器，二軍比賽揮空率高達49%。曲球垂直曲度大，滑球橫向移動幅度廣，兩者的搭配有效擾亂打者節奏。球速雖偏低（88-92 mph），但上飄效果極佳，適合攻擊高角度弱點。新增的中速球路，兼具滑球與快速球的特點，對右打者有不錯的壓制效果。多樣化的球種讓林昱珉在面對不同打者時，擁有更靈活的戰術選擇。他冷靜的心態與穩定的控球能力，也使他能在關鍵局面中頂住壓力。壓制右打者：林昱珉的變速球與曲球對日本隊的右打者構成強大威脅，特別是在兩好球後的決勝球。他曾在U-23世界盃、杭州亞運、12強賽等大賽中表現穩定，擅長在高壓情境下投球。他的快速球球速相較於一流投手並不突出，可能被日本隊打者抓住失投球進行攻擊。林昱珉雖然控球穩定，但面對日本隊選球精準的打者，可能被迫提高用球數，導致續航力下降。林昱珉與戶鄉翔征的對決，將成為12強冠軍戰的最大看點。林昱珉肩負中華隊奪冠的希望，他的冷靜心態與多樣化球路，能否壓制日本隊強大的打線，將決定中華隊的最終命運。