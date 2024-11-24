我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12強賽中華隊奪冠7-11優惠。（圖／業者提供、記者整理）

▲12強賽中華隊奪冠7-11優惠。（圖／業者提供、記者整理）

▲12強賽中華隊奪冠全家優惠。（圖／業者提供、記者整理）

▲12強賽中華隊奪冠萊爾富優惠。（圖／業者提供、記者整理）

▲OK超商買明治巧克力4件指定品項，送「明治經典片裝隨身筆記組」。（圖／業者提供）

恭喜中華隊創下歷史！世界12強棒球賽今（24）晚台日冠軍戰，中華隊以4:0完封日本奪冠軍，從賽前被視為「倒數第二」，最後過關斬將拿金牌，謝謝中華隊帶給台灣的榮耀！4大超商祭出優惠狂賀，，《NOWnews》整理冠軍優惠一次看。慶祝中華隊拿下史上首個冠軍獎盃，11月25日至11月26日全店商品滿120元加贈20點OPENPOINT（1點等於1元），限量4000萬點，每會員上限贈200點。◾濃萃美式／大杯精品馥芮白買2送2◾黑糖珍珠撞奶買2送1◾韓國熊津玉米鬚茶／大麥飲買1送1◾波的多洋芋片(薄片蚵仔煎／荷包蛋) 買2送1◾康貝特200P EX能量飲料225ml買1送1◾農心香辣海鮮烏龍麵買1送1◾韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買1送1◾韓國sweetory起司餅乾／可可球系列買1送1◾指定杜老爺冰品 同品項第2件10元◾高露潔全效牙齦護理專家牙膏買1送1◾澎澎香浴乳水嫩清爽700ml補充包買1送1◾思樂冰大杯全口味買1送1◾指定利捷維商品／我的健康日記蜂王膠原飲同品牌買1送1◾小白兔暖暖包／自白肌潔顏乳100g／我的美麗日記面膜同系列指定品項任選第2件5折◾雪淋霜霜淇淋全口味買1送1◾酷聖石霜淇淋全口味買1送1◾特大杯拿鐵買1送1◾大杯特濃美式買1送1◾可口可樂435ml買1送1◾百事可樂600ml買1送1◾礦物質強氣泡買1送1◾FamiCollection氣泡水／檸檬氣泡水買1送1◾星太郎勁辣超寬條餅買2送2◾mini可樂果買2送1◾特大杯美式、拿鐵任選買1送1◾特大杯氣泡系列任選買1送1◾特大杯冰茶系列任選買1送1◾特大杯奶茶系列任選買1送1◾大杯特濃美式買1送1◾大杯特濃拿鐵買1送1◾指定樂法茶飲650ml系列買1送1即日起至12月4日，全台門市發動日系糖餅優惠第2件6折，明治巧克力優惠再加碼，一次購買4件指定品項，送「明治經典片裝隨身筆記組」。◾加倍佳、曼陀珠買1送1◾Dlucio 氣泡酒加1元多1件◾OKchoice爆米花任選3件99元◾紫蘇茶39元（原價55元）◾百草甘茶39元（原價55元）