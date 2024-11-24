中華隊奪下冠軍了！世界12強棒球賽台日冠軍戰結果出爐，中華隊4:0完封日本大獲全勝，不只終結了日本隊國際賽27連勝紀錄，更創隊史最佳紀錄拿冠軍！全民熱血沸騰，超商咖啡霜淇淋買一送一，星巴克、肯德基、虎航、貳樓、達美樂等各大品牌通路也卯起來半價同慶，《NOWnews》盤點中華隊冠軍優惠一文掌握。
☑️點此看｜4大超商優惠瘋了！7-11全家霜淇淋咖啡買1送1
🟡肯德基
謝謝中華隊奪下冠軍，即日起至11月30日期間限定，「40586」神券再現，等於買「炸雞＋蛋撻」只要55元。
◾優惠碼「40586」
咔啦脆雞×6＋原味蛋撻×6＝333元（原價696元，約4.8折）
◾優惠碼「 40633」
咔啦雞腿堡第2件10元，等於平均單個特價63元。
🟡台灣虎航
台虎挺中華隊，即日起至11月25日促銷，可買至3月29日前機票，澳門單程未稅799元起，韓國單程未稅1499元起，其餘航線單程未稅1599元起。韓國、澳門再加碼，兩人同行享第2人免費，旅遊期間限11月至12月。
🟡頂呱呱
11月25日限時開賣，「熱血雙饗組」買1送1，包含原味雞腿×2、地瓜薯條×2，原價240元，特價120元，全台頂呱呱門市適用（除桃園機場／板橋環球店）。
🟡Second Floor 貳樓
11月25日當天限定，全台貳樓門市說出通關密語「Team Taiwan」，全品項餐點買1送1。活動限內用、不可外帶，贈送餐點需為相同品項，並收原價10%服務費。
🟡星巴克
11月25日、11月26日兩天限定，期間11:00到20:00到全台星巴克門市，買兩杯大杯以上享買一送一。
🟡天仁茗茶、喫茶趣
天仁實體門市、APP同步發動奪冠優惠，門市11月25日至11月27日全品項茶飲第2杯半價，天仁APP在11月25日10:00至11月27日「大杯冰913茶王」買3送3，每會員限購1組。
🟡御私藏
11月25日當天限定，御私藏 Cozy Tea Loft台灣總部全台所有門市，全品項祭出買1送1，不限購、售完為止，不得與其他優惠併用。
🟡美廉社
即日起至11月27日期間，所有大杯咖啡同品項買1送1。
🟡家樂福
慶祝中華隊奪冠，家樂福量販／超市／線上購物／家速配優惠齊發。
◾11月25日、11月26日金牌ONE台灣啤酒500ml特價129元（原價160元）
◾即起至11月25日憋氣百香檸檬綠茶65元買1送1
◾即起至11月25日單筆消費不限金額可用59元加購珍珍魷魚絲80克（價值110元）
🟡達美樂
即日起至12月1日期間，外帶披薩買大送大、再送可樂。
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