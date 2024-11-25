謝謝中華隊帶全台灣一起見證歷史！2024世界12強棒球賽最終戰，中華隊以4:0完封日本拿金牌，狂賀台灣棒球史上里程碑，連漢來海港吃到飽都推出買一送一優惠，JR東日本大飯店也發動7天好康，京站百貨美食更有20家美食餐廳接棒買一送一，《NOWnews》整理冠軍優惠一次看。
🟡漢來海港買一送一午餐開搶
全台漢來海港在今（25）日中午時段，只要午餐前20名排隊就享買1送1優惠，等於原先890元的午餐價位（台北分店990元），現在只要445元就能吃到飽。
各店限量20組，每組限2位，1人限登記一組。活動需現場排隊領取號碼牌，並需加收原價10%服務費。
🟡JR東日本大飯店台北連7天優惠
慶祝世界12強棒球賽台、日一起拿下冠亞軍，JR東日本大飯店台北連續7天發動優惠。11月25日至11月29有凱華樓中華料理、Hayase日本料理、Platform月台町、THE BAR 指定啤酒買一送一（金牌600ml或惠比壽生啤酒）。
11月30日至12月1日Brilliant 鉑麗安全日餐廳下午茶輸入通關密語，線上預約訂位寫下「12強 」就享4人同行1人免費。
🟡百貨京站20家美食接力買一送一
京站時尚廣場11月25日至11月29日連續5天，20家美食輪番開跑買一送一，以下為每天買一送一清單：
📌11月25日買一送一商品
◾B2 21Plus，椒麻小棒腿+四季春(M)+豆腐布丁190元（限50組）
◾1F 轉運站路易莎咖啡，莊園美式60元（限50組）
◾B3 LADY KELLY，咖啡布蕾卷480元（限50組）
◾B3 小南門傳統豆花，指定豆花65元（限50組）
📌11月26日買一送一商品
◾B2 德州美墨炸雞，薯圈圈99元（限50組）
◾1F gonna，檸檬磅蛋糕+萊姆葡萄乾司康+馬可波羅茶350元（限50組）
◾B3 日春木瓜牛奶，檸檬汁／蜂蜜檸檬80元（限50組）
◾B3 Qi齊媽媽，麻辣腸旺鴨血豆腐119元（限50組）
📌11月27日買一送一商品
◾4F 炸綺來鹹酥雞，個人獨享餐170元（限50組）
◾1F Häagen-Dazs，雙球冰淇淋 270元（限50組）
◾B3 不二弄咖啡，冰淇淋總匯雞蛋仔160元（限50組）
◾B3 蛋白工坊，蛋白薄片香草奶油／墨西哥紅椒120元（限50組）
📌11月28日買一送一商品
◾B2 Subway，蛋沙拉潛艇堡6吋120元（限50組）
◾B3 善菓屋，法國奶油捲45元／瑪德蓮系列65元（各限50組）
◾B3 108 Matcha Saro 抹茶茶廊，冰焙茶+蕨餅杯雙享組200元（限50組）
◾B3 功夫銷魂麵，3號餐200元（限50組）
📌11月29日買一送一商品
◾B2 RollFive 墨式捲餅，單點捲餅送3支雞翅165元（限50組）
◾B3 HABIBI馬卡龍，6入禮盒 480元（限50組）
◾B3 COUNTea卡帝，公爵焦糖慕斯80元（限50組）
◾B3 丼大叔，指定牛丼飯149元起（限100組）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
全台漢來海港在今（25）日中午時段，只要午餐前20名排隊就享買1送1優惠，等於原先890元的午餐價位（台北分店990元），現在只要445元就能吃到飽。
各店限量20組，每組限2位，1人限登記一組。活動需現場排隊領取號碼牌，並需加收原價10%服務費。
🟡JR東日本大飯店台北連7天優惠
慶祝世界12強棒球賽台、日一起拿下冠亞軍，JR東日本大飯店台北連續7天發動優惠。11月25日至11月29有凱華樓中華料理、Hayase日本料理、Platform月台町、THE BAR 指定啤酒買一送一（金牌600ml或惠比壽生啤酒）。
11月30日至12月1日Brilliant 鉑麗安全日餐廳下午茶輸入通關密語，線上預約訂位寫下「12強 」就享4人同行1人免費。
🟡百貨京站20家美食接力買一送一
京站時尚廣場11月25日至11月29日連續5天，20家美食輪番開跑買一送一，以下為每天買一送一清單：
📌11月25日買一送一商品
◾B2 21Plus，椒麻小棒腿+四季春(M)+豆腐布丁190元（限50組）
◾1F 轉運站路易莎咖啡，莊園美式60元（限50組）
◾B3 LADY KELLY，咖啡布蕾卷480元（限50組）
◾B3 小南門傳統豆花，指定豆花65元（限50組）
📌11月26日買一送一商品
◾B2 德州美墨炸雞，薯圈圈99元（限50組）
◾1F gonna，檸檬磅蛋糕+萊姆葡萄乾司康+馬可波羅茶350元（限50組）
◾B3 日春木瓜牛奶，檸檬汁／蜂蜜檸檬80元（限50組）
◾B3 Qi齊媽媽，麻辣腸旺鴨血豆腐119元（限50組）
📌11月27日買一送一商品
◾4F 炸綺來鹹酥雞，個人獨享餐170元（限50組）
◾1F Häagen-Dazs，雙球冰淇淋 270元（限50組）
◾B3 不二弄咖啡，冰淇淋總匯雞蛋仔160元（限50組）
◾B3 蛋白工坊，蛋白薄片香草奶油／墨西哥紅椒120元（限50組）
📌11月28日買一送一商品
◾B2 Subway，蛋沙拉潛艇堡6吋120元（限50組）
◾B3 善菓屋，法國奶油捲45元／瑪德蓮系列65元（各限50組）
◾B3 108 Matcha Saro 抹茶茶廊，冰焙茶+蕨餅杯雙享組200元（限50組）
◾B3 功夫銷魂麵，3號餐200元（限50組）
📌11月29日買一送一商品
◾B2 RollFive 墨式捲餅，單點捲餅送3支雞翅165元（限50組）
◾B3 HABIBI馬卡龍，6入禮盒 480元（限50組）
◾B3 COUNTea卡帝，公爵焦糖慕斯80元（限50組）
◾B3 丼大叔，指定牛丼飯149元起（限100組）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！