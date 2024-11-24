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▲狂賀中華隊冠軍！貳樓全品項餐點「買一送一」超狂優惠，通關密語「Team Taiwan」好爽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲肯德基繼續吃「6炸雞＋6蛋撻」333元！咔啦雞腿堡「加10元多一顆」慶祝冠軍。 （圖／記者蕭涵云攝）

見證中華隊開創歷史！世界12強棒球賽今（24）日晚台日冠軍大戰，中華隊從不被看好到以4:0完封日本奪下冠軍，斬斷日本隊27連勝、4連冠，真的贏啦！全台貳樓餐廳明（25）日一日限定，說出通關密語「Team Taiwan」，爽吃「全品項餐點買一送一」超狂優惠賀中華隊冠軍。狂賀中華隊冠軍！全台貳樓餐廳祭出超狂一日快閃優惠活動，到餐廳內用、並在點餐前，主動與店內夥伴喊出「Team Taiwan」通關密語，就能爽吃「全品項餐點買一送一」。提醒大家，活動僅限內用使用，恕不得外帶；贈送的餐點酌收原價之10%服務費；優惠不併用；贈送之餐點可抵個人低消；買一送一的贈送餐點為相同品項；若販售之餐點該門店已售罄，貳樓餐廳有權停售該品項。◾️即日起至11月30日，爽吃「6炸雞＋6蛋撻」333元！咔啦雞腿堡「加10元多一顆」，優惠碼一次整理如下：優惠碼：開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」優惠價333元，下殺48折優惠碼：買咔啦雞腿堡「加10元多一顆」，「咔啦雞腿堡 x 2」優惠價125元，超狂54折；換算下來，平均一顆咔啦雞腿堡只要63元，有夠划算。