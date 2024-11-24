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▲台灣隊長陳傑憲在12強台日冠軍賽，首局就擊出長打。（圖／記者葉政勳攝）

▲陳傑憲（左）一家三口超甜蜜。（圖／翻攝自Hailey IG）

▲陳傑憲辣妻綺綺也曾是中職啦啦隊成員。（圖／翻攝自Hailey IG）

▲陳傑憲在場上找老婆，全台「陳太」都舉手了。（圖／翻攝自Threads）

中華隊擊敗日本，成為2024年世界12強賽冠軍金牌隊伍，30歲「台灣隊長」陳傑憲在頒獎結束後，身上掛著金牌，手裡拿著MVP在東京巨蛋裡大喊：「我老婆勒！」片段在Threads上被瘋狂轉發，全台灣的「陳太太」都激動留言，「老公我在這！」陳傑憲在奪冠後，迫不及待地將金牌獻給愛妻，在球場上大喊：「我老婆勒，我老婆在哪裡，我老婆！」超暖舉動讓所有人再度被他迷暈，該片段也在網路上瘋傳，許多「陳太太」都留言，「瞬間讓一堆女生心動，結婚率上升」、「後面那一群都舉手了」、「不能這麼浪漫吧」、「滿場找老婆有夠可愛啦」、「老公！我在這」。6成36的驚人打擊率，奪得本屆賽事的MVP和打擊王，成為中華隊史上首位「雙冠王」，激似吳奇隆的外型還有「四爺」的稱號，30歲的陳傑憲，2021年和老婆綺綺（Hailey）結婚，綺綺過去曾是義大犀牛職棒隊「犀睛女孩Rhinos Angels」的成員之一，2017年加入中信兄弟「Passion Sisters」，郎才女貌的組合，讓許多粉絲都說陳傑憲根本人生勝利組。