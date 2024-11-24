中華隊今（24日）晚間締造歷史最佳成績，以4：0完封日本武士隊，拿下2024世界12強棒球賽冠軍，全台球迷沸騰！而帶領中華隊拿下世界冠軍的台灣隊長陳傑憲，日前卻曾經透露一度不想接任隊長，他還對總教練曾豪駒自嘲：「我吼，好像命沒那麼好，這幾年在自己球隊當隊長沒拿過冠軍，我怕拖累到你。」
今年30歲的陳傑憲出生於高雄市，主要守備位置為外野手，目前任職於中華職棒統一7-ELEVEn獅，與前啦啦隊女神綺綺婚後育有2子。陳傑憲此次在接任中華隊隊長時，也曾有過自我矛盾時期，他透露當時教練說一句很溫暖的話打動他，「他說，傑憲，我要的是你在場上的氛圍，我只希望你能把你的快樂渲染給周邊的人，而這句話減輕我很大的壓力。」也促使他願意接下台灣隊長一職，成功帶領中華隊奪下世界冠軍。
許多網友都被陳傑憲今晚傑出表現所感動，也認為他的確有把團隊氣氛帶起來，大呼「整個被圈粉」、「台灣隊長尚讚」、「謝謝你們，在世界大賽打得這麼精彩，把快樂帶給我們」，也有人笑虧他「哪裡命不好？你一喊老婆，有多少人回頭回應你。」
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許多網友都被陳傑憲今晚傑出表現所感動，也認為他的確有把團隊氣氛帶起來，大呼「整個被圈粉」、「台灣隊長尚讚」、「謝謝你們，在世界大賽打得這麼精彩，把快樂帶給我們」，也有人笑虧他「哪裡命不好？你一喊老婆，有多少人回頭回應你。」
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