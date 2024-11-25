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▲出事活動畫面，樂天皇朝「八色小籠包買一送一」。（圖／樂天餐飲集團提供）

▲出示活動圖片，樂蝦拉麵 「雙肉炙燒蝦湯拉麵套餐買一送一」。（圖／樂天餐飲集團提供）

▲出示活動圖片，樂天小香港買「一籠大滿足」免費贈送特別版「棒球流沙包」​​​​​​​。（圖／樂天餐飲集團提供）

狂賀台灣之光！中華隊4:0完封日本，奪下世界12強棒球賽冠軍。樂天餐飲集團今（25）日連3天端出樂天皇朝「八色小籠包買一送一」、樂蝦拉麵 「雙肉炙燒蝦湯拉麵套餐買一送一」，樂天小香港買「一籠大滿足」免費贈送特別版「棒球流沙包」！貳樓全台餐廳今一日限定，說出通關密語「Team Taiwan」，爽吃「全品項餐點買一送一」，早午餐、義大利麵都半價，超殺優惠一次整理。樂天皇朝11月25日至11月27日連3天，全門市經典餐點買一送一，出示品牌Facebook粉專或Instagram帳號的快閃活動圖文，「特色皇朝小籠包（八色）」買一送一，包含單點及套餐內品項。提醒大家，限內用、贈送品項需收服務費。樂蝦拉麵11月25日至11月27日連續3天，全門市菜單新星買一送一，出示品牌Facebook粉專或Instagram帳號的快閃活動圖文，點用「雙肉炙燒蝦湯拉麵套餐」買一送一。提醒大家，限內用、贈送品項需收服務費。樂天小香港11月25日至11月27日連3天，大巨蛋店獨家商品只送不賣！出示品牌Facebook粉專或Instagram帳號的快閃活動圖文，點用「一籠大滿足」乙籠，即贈只送不賣版本的「棒球黃金流沙包」乙籠(兩入)。提醒大家，限內用、贈送品項需收服務費。狂賀中華隊冠軍！全台貳樓餐廳祭出超狂一日快閃優惠活動，到餐廳內用、並在點餐前，主動與店內夥伴喊出「Team Taiwan」通關密語，就能爽吃「全品項餐點買一送一」。提醒大家，活動僅限內用使用，恕不得外帶；贈送的餐點酌收原價之10%服務費；優惠不併用；贈送之餐點可抵個人低消；買一送一的贈送餐點為相同品項；若販售之餐點該門店已售罄，貳樓餐廳有權停售該品項。