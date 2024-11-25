日本在東京巨蛋舉行的世界12強賽冠軍賽中以0：4不敵台灣，最終獲得亞軍。本屆被視為奪冠熱門的日本隊，以開賽8連勝進入決賽，卻在關鍵一戰中慘敗。根據台灣方面公布的獎金，台灣選手光國光獎金就可以拿到700萬新台幣，還有辜仲諒加碼的團隊7000萬元獎金，以及WBSC冠軍獎金池約4887萬台幣的獎金，相關可觀。而相反的，日本在上次WBC世界棒球經典賽上奪冠後，每位選手只拿到126.7億台幣的獎金，差距不可謂不大。
台日兩次大賽奪冠獎金差了將近5.5倍
賽後，日本總教練井端弘和承認將敗因歸給自己，表揚選手努力。日本媒體指出，日本隊在這次選拔陣容與備戰心態上，與台灣展現出的高昂士氣存在明顯差距。台灣以穩健的投手壓制和政策支持奪冠，令日本棒球界震驚。
中華隊奪冠，根據體育署規定，12強賽為一等二級賽事，因此冠軍選手每人可獲國光獎章獎金700萬新台幣，中華隊28位選手總計將領取高達1.96億元的獎金，團隊獎金則飆破3億。而與之對映的，日本在去年春天拿下WBC世界棒球經典賽後，每位選手只拿到一人600萬日元的獎金（約合新台幣126.7萬元），與中華隊這次的國光獎金相差將近5.5倍。
台日徵召情況都不理想 但中華隊鬥志更高昂
《東京體育》作家赤坂英一指出，這次12強賽日本與台灣的勝負受到陣容徵召問題影響。日本與台灣都未能徵召全部主力選手，部分大牌因傷缺席或選擇退出，使雙方的陣容都非最佳。然而，台灣的選手在此情況下仍展現更強的鬥志與凝聚力，尤其受到國內高額獎勵政策的激勵，顯示出更高的比賽專注度和動力。相較之下，日本部分球員對賽事的重視程度較低，可能影響了場上的表現，最終導致了決賽的結果。另外，他也點出台灣和日本球員對這次比賽的熱情和態度存在明顯的「溫差」。
中華隊的態度：
台灣將此次比賽視為重大榮譽，其國內對比賽的重視程度極高。日本媒體認為，球員們受到高額獎金以及社會期待的驅動，展現出強烈的求勝心與拼勁，也點出台灣媒體這次對比賽進行密集報導，提升球員的投入度。
日本隊的態度：
相較之下，日本將「12強賽」定位為年輕球員的培養與未來世界棒球經典賽（WBC）的準備。對部分球員而言，比賽的重要性低於自身健康與未來發展。有些球員坦言，避免受傷及保護職業生涯是優先目標，對勝負的執著略顯不足。
我是廣告 請繼續往下閱讀
賽後，日本總教練井端弘和承認將敗因歸給自己，表揚選手努力。日本媒體指出，日本隊在這次選拔陣容與備戰心態上，與台灣展現出的高昂士氣存在明顯差距。台灣以穩健的投手壓制和政策支持奪冠，令日本棒球界震驚。
中華隊奪冠，根據體育署規定，12強賽為一等二級賽事，因此冠軍選手每人可獲國光獎章獎金700萬新台幣，中華隊28位選手總計將領取高達1.96億元的獎金，團隊獎金則飆破3億。而與之對映的，日本在去年春天拿下WBC世界棒球經典賽後，每位選手只拿到一人600萬日元的獎金（約合新台幣126.7萬元），與中華隊這次的國光獎金相差將近5.5倍。
台日徵召情況都不理想 但中華隊鬥志更高昂
《東京體育》作家赤坂英一指出，這次12強賽日本與台灣的勝負受到陣容徵召問題影響。日本與台灣都未能徵召全部主力選手，部分大牌因傷缺席或選擇退出，使雙方的陣容都非最佳。然而，台灣的選手在此情況下仍展現更強的鬥志與凝聚力，尤其受到國內高額獎勵政策的激勵，顯示出更高的比賽專注度和動力。相較之下，日本部分球員對賽事的重視程度較低，可能影響了場上的表現，最終導致了決賽的結果。另外，他也點出台灣和日本球員對這次比賽的熱情和態度存在明顯的「溫差」。
中華隊的態度：
台灣將此次比賽視為重大榮譽，其國內對比賽的重視程度極高。日本媒體認為，球員們受到高額獎金以及社會期待的驅動，展現出強烈的求勝心與拼勁，也點出台灣媒體這次對比賽進行密集報導，提升球員的投入度。
日本隊的態度：
相較之下，日本將「12強賽」定位為年輕球員的培養與未來世界棒球經典賽（WBC）的準備。對部分球員而言，比賽的重要性低於自身健康與未來發展。有些球員坦言，避免受傷及保護職業生涯是優先目標，對勝負的執著略顯不足。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。