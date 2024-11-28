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▲李帝勳是今年青龍電影獎的典禮男主持人。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲第45屆《青龍電影獎》將於11月29日登場。（圖／제45회 청룡영화상 官網）

青龍電影獎今年來到第45屆，將於11月29日在汝矣島KBS Hall舉行，今年由韓志旼、李帝勳擔任頒獎典禮的主持人。《NOWnews今日新聞》特別整理直播平台、完整入圍名單，大家一起來追直播開獎，看看究竟是誰拿下今年的影帝、影后！舉辦日期：11月29日（星期五）星光大道：尚未公布頒獎典禮：20：30（台灣時間19：30）直播平台：典禮主持：韓志旼、李帝勳紅毯主持：尚未公布《辣手警探2》《12.12：首爾之春》《破墓》《之前的我們》《找死凶宅》金性洙／《12.12：首爾之春》金泰勇／《夢境Wonderland》柳承完／《辣手警探2》李鍾泌／《絕地逃生》張在現《破墓》金世輝／《她死了》南東協／《找死凶宅》席琳·宋／《之前的我們》吳正民／《長孫》趙賢哲／《夢之歌》鄭美英、趙賢哲／《夢之歌》洪仁杓、洪元燦、李榮鍾、金性洙／《12.12：首爾之春》張在現／《破墓》席琳·宋／《之前的我們》南東協／《找死凶宅》李聖旻／《找死凶宅》李帝勳／《絕地逃生》鄭雨盛／《12.12：首爾之春》崔岷植／《破墓》黃晸珉／《12.12：首爾之春》高我星／《因為討厭韓國》金高銀／《破墓》羅美蘭／《金派特攻隊》全道嬿／《左輪手槍》湯唯／《夢境Wonderland》具教煥／《絕地逃生》朴海俊／《12.12：首爾之春》柳海真／《破墓》李熙俊／《找死凶宅》丁海寅／《辣手警探2》孔升妍／《找死凶宅》廉惠蘭／《金派特攻隊》李尚熙／《路基完》林智妍／《左輪手槍》韓善伙／《變身機長》姜承鎬／《長孫》魯尚炫／《在熙的男，朋友》李到晛／《破墓》李正河／《FIGHTING！女孩們》朱鍾赫／《因為討厭韓國》權俞利／《Strike！娜英》朴柱炫／《60分鐘亡命直播》李宙明／《變身機長》李惠利／《FIGHTING！女孩們》河允景／《關於我的女兒》姜國賢、金浩聲／《左輪手槍》崔英煥、李宰赫／《辣手警探2》李模介、李成煥／《12.12：首爾之春》金聖安、鄭貴浩、鄭熙成、李承彬／《絕地逃生》李模介、李成煥／《破墓》Primary／《在熙的男，朋友》張基河／《辣手警探2》金東旭／《FIGHTING！女孩們》Dalpalan／《絕地逃生》金泰成／《破墓》朴日炫／《左輪手槍》張根英、殷熙尚／《12.12：首爾之春》徐聖景／《夢境Wonderland》裴貞允／《絕地逃生》徐聖景／《破墓》裴延太／《辣手警探2》金尚范／《12.12：首爾之春》李康熙／《絕地逃生》鄭秉鎮／《破墓》金鮮珉／《找死凶宅》趙相慶（服裝）／《左輪手槍》劉相燮、張漢勝（動作指導）／《辣手警探2》鄭道安、趙敬奎（特效）／《12.12：首爾之春》朴秉周（VFX）／《夢境Wonderland》李銀珠（化妝）／《破墓》尚未揭曉尚未揭曉