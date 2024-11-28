青龍電影獎今年來到第45屆，將於11月29日在汝矣島KBS Hall舉行，今年由韓志旼、李帝勳擔任頒獎典禮的主持人。《NOWnews今日新聞》特別整理直播平台、完整入圍名單，大家一起來追直播開獎，看看究竟是誰拿下今年的影帝、影后！
第45屆《青龍電影獎》播出時間、收看平台、主持人總資訊：
舉辦日期：11月29日（星期五）
星光大道：尚未公布
頒獎典禮：20：30（台灣時間19：30）
直播平台：KBS Entertain YouTube
典禮主持：韓志旼、李帝勳
紅毯主持：尚未公布
2024年第45屆《青龍電影獎》完整入圍名單：
🏆最佳電影
《辣手警探2》
《12.12：首爾之春》
《破墓》
《之前的我們》
《找死凶宅》
🏆最佳導演
金性洙／《12.12：首爾之春》
金泰勇／《夢境Wonderland》
柳承完／《辣手警探2》
李鍾泌／《絕地逃生》
張在現《破墓》
🏆新人導演
金世輝／《她死了》
南東協／《找死凶宅》
席琳·宋／《之前的我們》
吳正民／《長孫》
趙賢哲／《夢之歌》
🏆最佳劇本
鄭美英、趙賢哲／《夢之歌》
洪仁杓、洪元燦、李榮鍾、金性洙／《12.12：首爾之春》
張在現／《破墓》
席琳·宋／《之前的我們》
南東協／《找死凶宅》
🏆最佳男主角
李聖旻／《找死凶宅》
李帝勳／《絕地逃生》
鄭雨盛／《12.12：首爾之春》
崔岷植／《破墓》
黃晸珉／《12.12：首爾之春》
🏆最佳女主角
高我星／《因為討厭韓國》
金高銀／《破墓》
羅美蘭／《金派特攻隊》
全道嬿／《左輪手槍》
湯唯／《夢境Wonderland》
🏆最佳男配角
具教煥／《絕地逃生》
朴海俊／《12.12：首爾之春》
柳海真／《破墓》
李熙俊／《找死凶宅》
丁海寅／《辣手警探2》
🏆最佳女配角
孔升妍／《找死凶宅》
廉惠蘭／《金派特攻隊》
李尚熙／《路基完》
林智妍／《左輪手槍》
韓善伙／《變身機長》
🏆最佳男新人
姜承鎬／《長孫》
魯尚炫／《在熙的男，朋友》
李到晛／《破墓》
李正河／《FIGHTING！女孩們》
朱鍾赫／《因為討厭韓國》
🏆最佳女新人
權俞利／《Strike！娜英》
朴柱炫／《60分鐘亡命直播》
李宙明／《變身機長》
李惠利／《FIGHTING！女孩們》
河允景／《關於我的女兒》
🏆攝影燈光獎
姜國賢、金浩聲／《左輪手槍》
崔英煥、李宰赫／《辣手警探2》
李模介、李成煥／《12.12：首爾之春》
金聖安、鄭貴浩、鄭熙成、李承彬／《絕地逃生》
李模介、李成煥／《破墓》
🏆最佳音樂獎
Primary／《在熙的男，朋友》
張基河／《辣手警探2》
金東旭／《FIGHTING！女孩們》
Dalpalan／《絕地逃生》
金泰成／《破墓》
🏆最佳美術獎
朴日炫／《左輪手槍》
張根英、殷熙尚／《12.12：首爾之春》
徐聖景／《夢境Wonderland》
裴貞允／《絕地逃生》
徐聖景／《破墓》
🏆最佳剪輯獎
裴延太／《辣手警探2》
金尚范／《12.12：首爾之春》
李康熙／《絕地逃生》
鄭秉鎮／《破墓》
金鮮珉／《找死凶宅》
🏆最佳技術獎
趙相慶（服裝）／《左輪手槍》
劉相燮、張漢勝（動作指導）／《辣手警探2》
鄭道安、趙敬奎（特效）／《12.12：首爾之春》
朴秉周（VFX）／《夢境Wonderland》
李銀珠（化妝）／《破墓》
🏆最高觀影人次
尚未揭曉
🏆人氣獎
尚未揭曉
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舉辦日期：11月29日（星期五）
星光大道：尚未公布
頒獎典禮：20：30（台灣時間19：30）
直播平台：KBS Entertain YouTube
典禮主持：韓志旼、李帝勳
紅毯主持：尚未公布
2024年第45屆《青龍電影獎》完整入圍名單：
🏆最佳電影
《辣手警探2》
《12.12：首爾之春》
《破墓》
《之前的我們》
《找死凶宅》
🏆最佳導演
金性洙／《12.12：首爾之春》
金泰勇／《夢境Wonderland》
柳承完／《辣手警探2》
李鍾泌／《絕地逃生》
張在現《破墓》
🏆新人導演
金世輝／《她死了》
南東協／《找死凶宅》
席琳·宋／《之前的我們》
吳正民／《長孫》
趙賢哲／《夢之歌》
🏆最佳劇本
鄭美英、趙賢哲／《夢之歌》
洪仁杓、洪元燦、李榮鍾、金性洙／《12.12：首爾之春》
張在現／《破墓》
席琳·宋／《之前的我們》
南東協／《找死凶宅》
🏆最佳男主角
李聖旻／《找死凶宅》
李帝勳／《絕地逃生》
鄭雨盛／《12.12：首爾之春》
崔岷植／《破墓》
黃晸珉／《12.12：首爾之春》
🏆最佳女主角
高我星／《因為討厭韓國》
金高銀／《破墓》
羅美蘭／《金派特攻隊》
全道嬿／《左輪手槍》
湯唯／《夢境Wonderland》
🏆最佳男配角
具教煥／《絕地逃生》
朴海俊／《12.12：首爾之春》
柳海真／《破墓》
李熙俊／《找死凶宅》
丁海寅／《辣手警探2》
🏆最佳女配角
孔升妍／《找死凶宅》
廉惠蘭／《金派特攻隊》
李尚熙／《路基完》
林智妍／《左輪手槍》
韓善伙／《變身機長》
🏆最佳男新人
姜承鎬／《長孫》
魯尚炫／《在熙的男，朋友》
李到晛／《破墓》
李正河／《FIGHTING！女孩們》
朱鍾赫／《因為討厭韓國》
🏆最佳女新人
權俞利／《Strike！娜英》
朴柱炫／《60分鐘亡命直播》
李宙明／《變身機長》
李惠利／《FIGHTING！女孩們》
河允景／《關於我的女兒》
🏆攝影燈光獎
姜國賢、金浩聲／《左輪手槍》
崔英煥、李宰赫／《辣手警探2》
李模介、李成煥／《12.12：首爾之春》
金聖安、鄭貴浩、鄭熙成、李承彬／《絕地逃生》
李模介、李成煥／《破墓》
🏆最佳音樂獎
Primary／《在熙的男，朋友》
張基河／《辣手警探2》
金東旭／《FIGHTING！女孩們》
Dalpalan／《絕地逃生》
金泰成／《破墓》
🏆最佳美術獎
朴日炫／《左輪手槍》
張根英、殷熙尚／《12.12：首爾之春》
徐聖景／《夢境Wonderland》
裴貞允／《絕地逃生》
徐聖景／《破墓》
🏆最佳剪輯獎
裴延太／《辣手警探2》
金尚范／《12.12：首爾之春》
李康熙／《絕地逃生》
鄭秉鎮／《破墓》
金鮮珉／《找死凶宅》
🏆最佳技術獎
趙相慶（服裝）／《左輪手槍》
劉相燮、張漢勝（動作指導）／《辣手警探2》
鄭道安、趙敬奎（特效）／《12.12：首爾之春》
朴秉周（VFX）／《夢境Wonderland》
李銀珠（化妝）／《破墓》
🏆最高觀影人次
尚未揭曉
🏆人氣獎
尚未揭曉