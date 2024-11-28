青龍獎即將登場，本屆影帝、影后之戰未開獎先轟動！《NOWnews今日新聞》先幫讀者抓典禮重點，2022年憑藉《分手的決心》拿下青龍影后的中國演員湯唯，再以主演的《夢境Wonderland》獲得今年「最佳女主角」提名，但她這次將對上超強勁敵：《破墓》女一金高銀，不管是觀眾還是評審，都好難抉擇！
湯唯又來了！「主演韓籍老公電影」再被提名
湯唯是南韓影視典禮的常客，2011年曾獲得第32屆青龍電影獎「最佳女主角」提名，過了10年後，2022年以《分手的決心》拿下第43屆青龍電影獎「最佳女主角」，如今1年過去，她再憑藉主演的韓國電影《夢境Wonderland》角逐2024年影后，而這部還是她韓籍老公金泰勇執導的作品，夫妻倆都超開心。
不過湯唯這次的對手通通大有來頭，《因為討厭韓國》高我星、《破墓》金高銀、《金派特攻隊》羅美蘭、《左輪手槍》全道嬿都是今年影后候選人，還沒揭獎就讓人期待破表。
《破墓》金高銀呼聲超高 「入圍12項」強翻天
除了影后這死亡之組的焦點，崔岷植、金高銀、柳海真、李到晛主演的《破墓》來勢洶洶，光是入圍就有12項，是本屆的提名大贏家，而《破墓》的票房也正式擠下《屍速列車》的「南韓最高電影票房收入排行榜」名次，以1191萬觀影人次（南韓是用觀影人次計算，並非金額）坐上第16名（第1名為2014年的《鳴梁：怒海交鋒》／觀影人次：1761萬），拿下「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳女主角」等獎項指日可待！
2024年第45屆《青龍電影獎》完整入圍名單，可「點此」查詢。
第45屆《青龍電影獎》入圍獎項數量排名
🏅第一名／《破墓》12項
🥈第二名／《12.12：首爾之春》10項
🥉第三名／《辣手警探2》7項、《找死凶宅》7項、《絕地逃生》7項
第四名／《左輪手槍》（5項）
第五名／《夢境》（4項）
第45屆《青龍電影獎》播出時間、收看平台、主持人總資訊：
舉辦日期：11月29日（星期五）
星光大道：尚未公布
頒獎典禮：20：30（台灣時間19：30）
直播平台：KBS Entertain YouTube
典禮主持：韓志旼、李帝勳
紅毯主持：尚未公布
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湯唯是南韓影視典禮的常客，2011年曾獲得第32屆青龍電影獎「最佳女主角」提名，過了10年後，2022年以《分手的決心》拿下第43屆青龍電影獎「最佳女主角」，如今1年過去，她再憑藉主演的韓國電影《夢境Wonderland》角逐2024年影后，而這部還是她韓籍老公金泰勇執導的作品，夫妻倆都超開心。
不過湯唯這次的對手通通大有來頭，《因為討厭韓國》高我星、《破墓》金高銀、《金派特攻隊》羅美蘭、《左輪手槍》全道嬿都是今年影后候選人，還沒揭獎就讓人期待破表。
《破墓》金高銀呼聲超高 「入圍12項」強翻天
除了影后這死亡之組的焦點，崔岷植、金高銀、柳海真、李到晛主演的《破墓》來勢洶洶，光是入圍就有12項，是本屆的提名大贏家，而《破墓》的票房也正式擠下《屍速列車》的「南韓最高電影票房收入排行榜」名次，以1191萬觀影人次（南韓是用觀影人次計算，並非金額）坐上第16名（第1名為2014年的《鳴梁：怒海交鋒》／觀影人次：1761萬），拿下「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳女主角」等獎項指日可待！
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第45屆《青龍電影獎》入圍獎項數量排名
🏅第一名／《破墓》12項
🥈第二名／《12.12：首爾之春》10項
🥉第三名／《辣手警探2》7項、《找死凶宅》7項、《絕地逃生》7項
第四名／《左輪手槍》（5項）
第五名／《夢境》（4項）
第45屆《青龍電影獎》播出時間、收看平台、主持人總資訊：
舉辦日期：11月29日（星期五）
星光大道：尚未公布
頒獎典禮：20：30（台灣時間19：30）
直播平台：KBS Entertain YouTube
典禮主持：韓志旼、李帝勳
紅毯主持：尚未公布