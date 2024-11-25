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▲24日上午，彰化縣二林鎮舉行馬拉松活動，9歲男童陪爸爸參賽，卻遭黑色休旅車撞擊，頭部遭輾壓身亡。（圖／翻攝畫面）

彰化縣二林鎮昨（24）日舉辦伯利歐公益路跑馬拉松活動，一名9歲陳姓男童陪伴父親參加，豈料遭到闖入賽道的休旅車撞上，送醫傷重不治。今日（25日）上午，心碎的父親重回現場招魂，喊著「比賽結束了，我們來帶你回家」，陳父也在臉書PO出父子最後合照說表示，「出發前，兒子怕我冷，把手搓熱再來搓我手，一路為我打氣。」、「爸爸永遠愛你，下輩子再還」，令人鼻酸。回顧意外發生經過，24日上午7時52分，肇事休旅車當時由儒林路二段往北行駛，一車闖入公益路跑賽道，撞上同向的陳姓男童，男童遭撞擊頭部受創，送醫不治。肇事駕駛楊男稱，現場沒看到管制，只知道很多人在路跑，他以時速20公里緩緩前進，沒看到有小孩，直到車底輾到東西，才停車查看，但已來不及。彰化縣警察局芳苑分局初步調查，楊姓駕駛疑未注意前方路況釀禍，依過失致死罪嫌移送，今天下午檢方諭知8萬元交保。今天上午11時許，男童父親在親友陪同下，重回事故地點招魂，在現場喊著「比賽結束了」、「我們帶你回家」，並擲筊獲得3允杯，場面哀戚。據了解，陳姓男童就讀鹿港某國小4年級，熱愛足球運動，個性活潑有禮貌，讓親友、師生都難以接受。男童的父親今天也在臉書PO文緬懷，「真是漫長的一天…，出發前，兒子怕我冷，把手搓熱，再來搓我的手，一路上一直跟我打氣，想不到這是陪我兒子最後一次拍照，到現在心情還沒辦法平復，爸爸永遠愛你，爸爸對不你，只能在這說下輩子再還你，希望這一切都是夢…」，但是沒過久就將文章移除。