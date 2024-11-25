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網路買蜜餞或醃漬脫水蔬果要注意！台北市衛生局今（25）日公布「網路販售食品電商平台醃漬脫水蔬果及八仙果」抽驗結果，其中有13件標示不符規定，包含momo購物網、蝦皮購物、PChome等皆上榜。台北市衛生局指出，此次共計查驗24件產品，包含蜜餞、食品類6件、八仙果5件、醃漬蔬菜類4件、脫水水果類4件、脫水蔬果類3件、糖漬蔬果類2件，並依照品項擇定檢驗項目防腐劑、甜味劑、殺菌劑、著色劑等，結果有13件不符規定，其中有6件在蝦皮購物販售，PChome、momo購物網則各3件、每日優果1件。台北市衛生局表示，標示有不實、誇張或易生誤解的情形者，可依違反食品安全管理法第28條第1項規定，依照同法第45條處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰，標示不全者則可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。此次經調查標示不符規定產品，外包裝標示的責任廠商皆為外縣市業者，已移請所轄衛生局後續辦理。台北市政府呼籲，消費者選購相關產品，盡量選擇接近食物原色的產品，避免顏色偏白、過於鮮豔或是有刺鼻異味產品，優先選擇完整包裝產品，並留意產品上是否有完整明確的中文標示，以掌握完整產品訊息。另建議多食用當季新鮮蔬果，避免食用過多加工食品，攝取足量水分以維持健康。