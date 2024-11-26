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▲七都近3個月預售屋解約量一覽。（圖／591房屋交易網提供）

▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

▲央行第七波信用管制最新房貸資格一覽。（圖／賣厝阿明提供）

2024上半年房市受到新青安鼓舞，交易火熱，不過自8月銀行爆出「限貸令」，接續9月央行祭出第七波信用管制，買氣一路降到冰點，預售屋也逐漸浮現解約潮。根據《591實價登錄》統計，七都預售屋自今年8月起迄今，短短3個月內已解約349件，相當於每月超過百件預售屋解約，其中又以高雄占91件居冠，該區近年受惠科技題材帶動，吸引大量投資買盤，預售屋交易爆量，然而近期房市急凍，投資客翻車連帶推升解約件數。央行下重手，不只防堵投資客炒房，就連部分換屋族也因為自備款問題遭受波及，且由於預售屋禁止換約於2023年7月上路，早期交易的買方，還能獲利搶先下車，而新制實施後才買的預售屋就只剩解約一途，因此預估後續認賠出場的狀況恐怕只會愈來愈多。根據統計，七都預售屋解約數量以高雄91件最多，其中前鎮、楠梓、左營解約狀況最明顯，三區房市皆因科技題材帶動，像是前鎮受惠上半年亞灣區AI熱潮，助攻買氣，而楠梓、左營近年有台積電設廠加持，市場炒作氛圍濃厚，然而由於實際需求尚未提升，投資客出現資金缺口又找不到「接盤俠」，來不及下車就只能解約出場。解約重災區接續由桃園奪下，8月至今共63件預售屋解約，其中桃園、中壢、觀音都有10件以上的解約量，桃園近年因各大重劃區蓬勃發展，且房價相對具優勢，吸引雙北首購族移居，預售案如雨後春筍般爆量，不過近期房市轉冷，生活機能或重大建設仍未到位的區域，解約狀況逐漸湧現。第三名則是台中，預售屋解約數量共55件，又以三大屯區解約量最多，尤其北屯高達16件，解約物件中甚至不乏高總價產品，顯示部分換屋族受到打炒房影響，進而中斷購屋計畫。接著則是新竹縣市，近3個月共51件預售屋解約，其中竹北就包辦40件，解約量多集中在單一預售案，該案由於已經停工超過一年，造成部分買方陸續解約，挹注新竹整體解約數。接著台南與新北預售屋解約量都是37件，台南房市話題較少，多為自住買盤或長期置產客，整體預售屋交易量平穩，因此解約狀況不明顯。而新北雖然預售屋交易火熱，但由於交通便捷，且擁有強勁的就業人口支撐，市場脫手性高，選擇解約的買方較少。最後則是台北市，近3個月僅15筆解約，台北市預售案原本就不多，加上客群多半資金雄厚，受打炒房影響程度小，解約量七都最少。