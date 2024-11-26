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▲近一年雙北國立大學各校區周遭中古屋房價及漲幅。（圖／永慶房屋提供）

台北、新北市「最貴大學宅」是哪間？永慶房產集團盤點雙北可使用校地面積超過10公頃的國立大學校區，統計近三年周遭房價及漲幅，發現台灣師範大學周邊房價已突破每坪百萬元大關居冠，台灣大學周邊房價近百萬居次，而位在北投的台北藝術大學及三峽的台北大學周邊房屋單價最親民僅需4字頭出頭，近一年皆有10%左右漲幅，漲勢最佳。2024年台北藝術大學和台北大學的周邊房價分別僅有40.9萬元和42.7萬元，相比其他國立大學校區周邊房價動輒60萬元以上實惠許多。近一年北藝大周遭房價明顯走揚，以10.1%的漲幅位居冠軍。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，北藝大校園內不僅有充沛的綠地，也能憑藉著山勢遠眺淡水河河口與觀音山美景；此外校園內也有關渡美術館，得以欣賞各種展覽活動，對生活品質大大加分。台北大學周遭則是以42.7萬元位列單價第二實惠的大學校區。陳金萍表示，台北大學位處新北市蛋白區，單價本就相對親民，隨著周邊北大特區生活機能已日趨成熟，學區資源、醫院設施應有盡有，加上台北大學腹地廣闊，休閒設施、綠地環境充足，周遭居住環境靜謐悠閒、街廓整齊，因此吸引不少注重生活品質，以及退休族群前往置產。2024年台灣師範大學周邊房價已站穩百萬元大關，來到104.2萬元，成為雙北最貴的國立大學宅。陳金萍表示，台師大位處台北市的精華地段，鄰近捷運古亭站，緊鄰師大夜市商圈，步行15分鐘內可至大安森林公園，加上明星學區加持，文教、商業及生活機能豐富，有效吸引不少教職人員或是有學區設籍需求的家庭進駐，房市買氣穩定，也讓房價有所支撐。台灣大學則是貴為台灣第一學府，其周遭單價也來到近百萬的98.2萬元，陳金萍說明，台大緊鄰捷運公館站，距離科技大樓站也不遠，交通相當便捷，鄰近知名的公館商圈，並且校地面積逾100公頃，綠地、運動設施豐富，環境充滿文教氣息，促動自住或長期置產需求穩定。陳金萍分享，上榜的國立大學除了能提供民眾休閒運動的好去處之外，學校周邊也形成商圈，生活機能豐富，加上學校周遭居住環境也相對單純，受到不少自住、為子女置產等客群青睞。在近期貸款緊縮和第七波信用管制的背景下，上述因素也讓國立大學周遭房價的保值性佳，甚至還有增值空間。