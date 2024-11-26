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▲臺北市政府地政局土地登記科科長陳小玲表示，詐騙技術不斷推陳出新，手法也越來越多元。地政單位一直透過檢視已發生的個案，汲取教訓並據此審視及優化現有流程。（圖／信義房屋提供）

近年房產詐騙案件頻傳，為提升民眾警覺性，信義房屋攜手臺北市政府地政局日前於士林區舉辦社區講座，除以專業角度分享房產防詐騙知識與節稅規劃外，更在講座當天，安排相關人員於現場協助民眾申辦「地籍異動即時通」，一起加強防詐保護網。臺北市政府地政局土地登記科科長陳小玲表示，詐騙技術不斷推陳出新，手法也越來越多元。地政單位一直透過檢視已發生的個案，汲取教訓並據此審視及優化現有流程。舉辦房產防詐講座，期許向民眾普及防詐知識，現場也提供申辦「地籍異動即時通」的便民服務，一旦名下不動產有任何異動，所有權人將立即收到通知，進一步提升民眾詐騙防禦力。信義代書士林所經理王漣成表示，房產詐騙最常見的有五大類型，包括假投資、假債權、假中人、假檢警及假屋主。其中假投資常見手法是營造獲利假象，誘騙民眾抵押房產借款；假債權則是透過偽造文件，利用調解程序或強制執行騙走房產；假中人則以低價或獨家管道吸引民眾詐騙訂金；假檢警會假冒公務員身分要求抵押房產；假屋主則會偽造文件出售房產詐騙交易價款。信義房屋士林店經理康承儒指出，信義房屋期許透過主動舉辦社區防詐講座，以房產專業出發，向民眾宣導正確認知，為防詐盡一份心力。講座中除了防詐騙宣導外，也分享關於不動產交易中的土地增值稅、房地合一稅、重購退稅與贈與稅等資訊，民眾對這些切身相關的知識擁有明確認知，除了能防範詐騙破口外，也能以合規的方式聰明節稅。康承儒坦言，常常收到民眾詢問陽台補登的問題，本次透過社區講座邀請信義代書詳細解析，希望讓民眾瞭解信義房屋是大家的房產知識好朋友，「任何有關房產的大小問題，我們都非常樂意與民眾分享見解。」信義房屋自今年8月起與臺北市政府地政局共同推出「五福臨門」計劃，為透過信義房屋成交的客戶提供地籍異動即時通、水、電、天然氣、郵件的五合一更名服務，免除往返五個不同機構的麻煩，更省時省力。信義房屋秉持「先義後利、以人為本」的理念，長期致力於提升不動產交易安全與透明度。透過舉辦社區講座，除了展現企業社會責任，期盼協助民眾建立正確的防詐意識，讓每一筆不動產交易都能安心進行。