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根據國發會10月發布的最新台灣人口推估報告，明年台灣確定將成為超高齡社會，信義公益基金會推動共好計畫倡議長者活躍老化，號召民間力量投入高齡服務創新已邁入第九年，11月23日在華山文創園區舉辦頒獎典禮暨成果展，頒發18個獎項給17個單位；今年的提案亮點AI科技是一大特色，有提案計畫教導長者學習AI創作詞曲，讓長者唱出心中的話，與社會連結，未來計畫發行專輯，進軍金曲獎。信義房屋表示，自創業之初，信義企業集團創辦人周俊吉就寫下立業宗旨，合宜對待各利害關係人，並且積極放大影響力，跨領域與各界合作，從「家」到「社區」到「社會」，展開長達40多年「寧靜而深遠的社會改造工程」，包括社區營造、樂齡等社會共融面向，與台灣共好，其中信義公益基金會的共好計畫透過「集點子大賽」已募集9,000多個高齡創意點子，經由「共好行動徵選」徵得1,000多件由點子所啟發的高齡服務提案，基金會並與100多個獲選團隊攜手完成高齡服務創新實踐。今年「共好行動徵選」提案數183件再破紀錄，而往年佔提案多數的社福團體、社會企業、與社區組織，今年佔比首次低於五成，提案單位的專業分佈更加多元，例如有家醫科醫師、居家護理所、職能治療所、樂齡運動指導員等健康領域專業人員投入，藝文工作者、學生提案比例也略增。以年齡層來看，參加點子提案的銀髮族逐年穩定小幅成長，50歲以上參與共好行動提案者持續兩年超過半數，今年又以60-70歲成長最多。信義公益基金會董事長林信和表示，老一輩長者往往自認「老了，沒有用」，慢慢退出社會的中心，變得沒有自己的聲音；然而共好計畫推動以來已經正向激勵新一代長者撕掉退縮的標籤，勇於說出自己對高齡的看法，更付出行動力為樂齡同儕設計老後生活，所以今天才有老中青三代優異的提案人一起在共好的舞台上並肩領獎。今年首獎提案「昨日報」由來自台南的杜麗姿贏得，年過60之後因疾病開始忘記很多事情，也失去往日的活力。在一次家庭旅行中因著女兒的鼓勵，開始以手寫報紙的方式記錄旅程中的點點滴滴，她也計畫在未來一年每天書寫報紙，把昨天的記憶保留到未來的明天。這一套以長者熟悉的傳統報紙版面為本的創作模板，操作簡易好上手，未來可以複製成為延緩失智的認知復健工具，或提供家庭照顧者用來與長者互動。相對於有手感溫度的手作報，AI科技也成為今年提案的一大特色，由資深音樂製作人葉樹賢帶領「唯我群體工作室」提案的獲獎計畫「AI說話，AI唱歌-有話就愛唱」，有感於長者說話經常得不到年輕人傾聽，此計畫藉由長者學習AI創作詞曲，「唱」出自己心中的話，不僅是一種腦力的鍛鍊，更讓長者重新與社會連結，並獲得成就感與關注度。計畫最終目標是為長者發行專輯，進軍金曲獎。共好計畫除了強調「老有所用」與「科技運用」之外，也大力倡議「世代共好」的核心理念。以往常見的「青銀共融」模式偏向於年輕人帶領長者學習新事物，或是年輕人以長者為師傳承在地智慧，但是今年由「超齡活2080」團隊提案獲獎的「從20歲到80歲，一起實現彼此的夢想」計畫，打破以年齡做為身分識別與角色分工的慣例，將一群從20歲到80歲不等、因為共同的夢想而聚在一起的成員，依照各自的專長及興趣進行分工，一起合作完成圓夢旅程。在合作關係上，青、銀不再是兩相對照的主客關係，已進化到不分年齡輩分的同儕關係。這也指向未來的社會分工，年齡的界限將越來越模糊，和不同世代的人共事將成為人人必須具備的技能，帶動社會達到更高層次的共融。