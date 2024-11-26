我是廣告 請繼續往下閱讀

▲信義房屋竹北高鐵店專案經理李記鋒指出，過去4-5年高鐵周邊土地陸續標售完畢，目前建案幾近完工，加上文興路二段富邦銀行、臺灣銀行、中國信託、玉山銀行、新光銀行、元大銀行等多家銀行及科技大廠進駐，商業藍圖逐漸成形。（圖／信義房屋提供）

新竹地區房市近年來持續升溫，其中以竹北高鐵特區及關埔重劃區最受矚目，不少竹科新貴置產首選這兩大區域。信義房屋專家表示，兩區各具特色與優勢，隨著生活機能日益完善，未來發展前景可期。信義房屋竹北高鐵店專案經理李記鋒指出，過去4-5年高鐵周邊土地陸續標售完畢，目前建案幾近完工，加上文興路二段富邦銀行、臺灣銀行、中國信託、玉山銀行、新光銀行、元大銀行等多家銀行及科技大廠進駐，商業藍圖逐漸成形。特別是今年中以來，部分小坪數建案已出現每坪9字頭成交價，顯示市場買氣強勁。高鐵特區的優勢不僅在於交通便利，更受惠於產業群聚效應。包括聯發科、瑞昱半導體、慧榮科技等科技大廠陸續進駐，加上台大生醫園區週邊廠商持續進駐，形成完整的產業聚落。李記鋒分析，高資產族群的進駐，形成竹科效應人口紅利。李記鋒指出，交通建設方面，今年竹北高鐵橋下道路通車，大幅縮短往返竹科的通勤時間。此外，高鐵特區擁有高綠覆率，環境優美，加上台大醫院週邊廠商進駐，資源日益完善。未來更有高鐵站二號出口的宏匯未來之星，規劃5公頃商場及商辦空間，生活機能將更趨完善。另一方面，信義房屋光埔特區店經理林詩偉表示，關埔重劃區憑藉鄰近竹科的地理優勢，不僅通勤便利，生活機能也相當完善。關埔區可享新竹市國高中學區資源，且多數學校未實施總量管制，相較竹北地區更具競爭力。此外，關埔區房價相對親民，2房總價約在2000-2300萬區間，主打8字頭單價，受竹科首購族青睞。林詩偉指出，關埔重劃區憑藉新竹市區發展基礎，擁有成熟商圈優勢。加上多家IC設計公司進駐關新路與公道五路，形成科技產業聚落，創造在地就業機會。「新竹市仍是園區就業人口的大本營，關埔區具備地利之便，且擁有完整的生活配套，是無法被取代的優勢。」兩區買方多為園區背景，常見2-3房剛需，或4房換屋需求。林詩偉分析，年輕夫妻傾向選擇竹北高鐵區，看重房屋較新、街廓方正等優勢；而有學齡孩子的家庭，則偏好關埔區，主因新竹市擁有優質學區與便捷的通勤條件。展望未來，林詩偉認為兩區發展各具優勢。高鐵特區擁有較大的發展腹地，包括北側璞玉計畫及東側東海農地，未來發展彈性大；關埔區則有二期重劃區待開發，加上新竹市區完整的生活圈優勢與優質學區加持，兩區未來可望強強聯手，為竹科族群打造更優質的居住選擇。