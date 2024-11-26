信義房屋憑藉上市公司優勢與全國直營實力，致力打造最安心房仲服務，消費者安心，新手業務也能放心成長！除6個月保障月薪5萬元，轉正後除有底薪保障，更有個人獎金及團體獎金等多元的獎金制度；近期推出「信義幸福季」助攻，客戶委託、看房、成交就送好禮，更有「先面試，年後報到」的彈性，讓職涯開局就有一手好牌，未來晉升也沒有雙黃線！
「全國直營是信義房屋最大優勢，不只能確保服務品質一致性，更能提供新人穩定的發展環境，當遇到逆風，也能逆風飛翔。」在2008年全球金融海嘯期間，新店中央店專案協理詹豐彰就加入信義房屋，他指出，即使面對市場波動，信義房屋仍能以強大的資本實力、專業培訓與創新科技，為新人提供堅實後盾。
詹豐彰分享當初選擇信義房屋時的心境，除考量信義房屋為上市公司、產業龍頭外，加入信義房屋後，發現「先義後利」的文化，讓業務幕僚都具備良善的品格，對於初入產業的新人及未來職涯形塑長遠的影響。此外，公司強調晉升沒有雙黃線，只要有能力又願意打拼，就可一路晉升，也是吸引他加入公司的主要原因。
詹豐彰說，信義房屋提供豐富的學習資源，只要新人想學習，絕對能在多元學習管道中成長。信義房屋人資部說明，完善的培訓機制讓新人在180天培訓期間，接受全方位的專業養成課程「零經驗也不怕！」，內容涵蓋產權知識、商圈認識、溝通技巧等，導入線上線下混合學習模式更彈性，致力讓新人安心成長，在成就感中留任。
信義房屋2022年推出「新人能力認證制度」，透過一對一指導，確保新人有節奏地快速掌握必要專業知識，自2024年1月起再升級結合「新人晉升制度」，據統計，相較2023年同期，2024年第三季新人轉正率提升三成，成果亮眼。
作為上市公司，信義房屋擁有業界少見的強大幕僚團隊，包含信義代書、內部法務顧問及律師等專業人才，及專責鑑價部門製作不動產說明書，擁有全國最豐富瑕疵屋況資料庫，為前線業務提供全方位支援。除獨創的Sinyicare更提供履約保證、蟲蛀保障、漏水保障等十大守護外，長期與金融機構配合的默契，也可為客戶爭取到較佳的買賣條件，品牌力加持下，能與業務同仁相互成長。
回顧2008年以來的房市歷程，詹豐彰表示，多次的金融動盪，市場上不乏看到加盟體系房仲公司因無法支撐而倒店，但信義房屋的直營體系，就像防震係數高的建築，憑藉業界領導品牌多年累積及完善配套優勢，面對市場波動屹立不搖，注重消費者的安心交易體驗，擁有豐沛資源不僅能第一時間為消費者解決問題，讓消費者對品牌有信心，也是第一線業務最具支持力的靠山。
目前積極招募具大學學歷的優秀人才加入，提供完整培訓、保障薪資與多元獎金制度，打造安心且優質的職涯發展環境，也為轉職者提供「先面試，年後上班」的彈性，有興趣者可上信義房屋人才招募網頁查詢詳情。
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詹豐彰說，信義房屋提供豐富的學習資源，只要新人想學習，絕對能在多元學習管道中成長。信義房屋人資部說明，完善的培訓機制讓新人在180天培訓期間，接受全方位的專業養成課程「零經驗也不怕！」，內容涵蓋產權知識、商圈認識、溝通技巧等，導入線上線下混合學習模式更彈性，致力讓新人安心成長，在成就感中留任。
信義房屋2022年推出「新人能力認證制度」，透過一對一指導，確保新人有節奏地快速掌握必要專業知識，自2024年1月起再升級結合「新人晉升制度」，據統計，相較2023年同期，2024年第三季新人轉正率提升三成，成果亮眼。
作為上市公司，信義房屋擁有業界少見的強大幕僚團隊，包含信義代書、內部法務顧問及律師等專業人才，及專責鑑價部門製作不動產說明書，擁有全國最豐富瑕疵屋況資料庫，為前線業務提供全方位支援。除獨創的Sinyicare更提供履約保證、蟲蛀保障、漏水保障等十大守護外，長期與金融機構配合的默契，也可為客戶爭取到較佳的買賣條件，品牌力加持下，能與業務同仁相互成長。
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