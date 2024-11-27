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▲超齡派巡迴互動展，解鎖15種樂齡多采生活，讓民眾看到長者生活也能多彩多姿。（圖／信義房屋提供）

信義公益基金會日前在台北華山文創園區舉辦共好計畫「超齡派」成果巡迴互動展，展覽以自導式互動設計帶領民眾體驗全台各地長者15種截然不同的樂齡生活樣貌，例如在現場可以手機聆聽來自三重的長者為自己設計「生前告別式」所挑選的三首主題歌，再拿筆在留言版寫下個人對於告別式的想像。或戴上眼鏡觀看VR影片中嘉義長者藉由分享手中珍藏的物品，重溫一段與物品主人的真摯情感。或依照一幅澎湖西嶼地圖，跟隨「少小離家老大回」的長者一步一腳印走過並重新認識故鄉的土地。或是玩一遍由嘉義竹崎長者出題的連連看測驗，以長者為師學習十句經典台灣諺語。信義公益基金會推動共好計畫九年已支持超過100項高齡服務創新計畫，陪伴全台各地長者突破世俗對年齡的框限，從過往在地生活的脈絡中找到自己喜歡的老後生活方式。展覽中將一一介紹今年參與15項計畫實踐的長者，像是一群嘉義水上鄉阿嬤親手為自己縫製華美嫁衣再登台走秀，圓滿出嫁當年未竟的夢想。平均66歲的彰化長者加入攀樹丙級教練培訓，從一開始對腰傷或體力擔憂，靠自身能力與體力翻轉自我侷限的歷程，成功完訓後並帶領國小學童攀樹，不僅是退休生活的正向刺激，也打破代間隔閡，產生新的社會連結。來自北投鄰近社區16位長者以冬藏筆下為題書寫一本屬於自己的書，表露深藏內心數十年的心緒，既為過去的人生留下記錄，也激發新動力面對未來的每一天，最終邀請家人參與落款分享會，拉近老中青三、四代的關係。另外一群花蓮原民部落的長者透過視訊與出門不易的巴金森氏症患者一起線上交流生命經驗，以共讀繪本引導走出「衰老」的印象，重新看見美好的自己。還有一群桃園長者經由國際筆友平台，寄出78張明信片、郵遞足跡遍及18個國家，累積收到13國友人寄來67張明信片，飽覽蒐集世界各地的風景與文化，並且為了以明信片環遊世界，意外跨越學習科技的心理障礙，學會運用筆電、手機、平板、與翻譯軟體，種種新經驗也為親友間創造新鮮話題，更緊密人際連結。華山場展覽結束後將繼續前往台北世新大學展出，讓對未來更年長的自己感到好奇的年輕世代，看見阿公阿嬤們豐富多彩的樂齡生活，並透過微體驗活動提早感受充實的老後時光。明年初將接續在台北萬華剝皮寮歷史街區展出，邀請當地長者志工為參觀體驗的民眾導覽，最終場將在台中不老夢想125號完成「超齡派」巡迴互動展。信義房屋表示，自創業之初，信義企業集團創辦人周俊吉就寫下立業宗旨，合宜對待各利害關係人，並且積極放大影響力，跨領域與各界合作，從「家」到「社區」到「社會」，展開長達40多年「寧靜而深遠的社會改造工程」，包括社區營造、樂齡等社會共融面向，與台灣共好。