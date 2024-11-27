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台北市地政局日前舉行感謝狀頒發儀式，表彰信義地政士聯合事務所在防範不動產詐騙的卓越貢獻。信義代書契約部執行協理陳學良地政士代表領取感謝狀，標誌著公私協力防詐新紀元的重要里程碑。地政局近期積極採取多元策略，從社區講座到「地籍異動即時通」服務，全方位守護民眾不動產權益。其中，「地籍異動即時通」推行多年，為許多民眾遭遇詐騙前就喊卡，當土地或建物權利發生變動時，系統立即透過簡訊或電子郵件通知所有權人，有效攔截潛在詐騙風險。陳學良表示，不動產交易安全是信義房屋最重視的事，感謝台北市地政局的肯定，更是對整個產業升級的鼓勵。公司將持續秉持「以人為本、先義後利、正向思考」的精神，與地政機關緊密合作，為市民築起不動產最令消費者安心的交易防線。一直以來，信義房屋都為消費者提供SinyiCare十大守護服務，包括即時行情、產權調查、履約保證價金信託等，其中，由玉山銀行擔任交易價金保證人的信託機制，更是業界首創，為買賣雙方提供最強實質保障。早在2024年8月，信義房屋就已與台北市政府地政局簽署合作備忘錄，共同推出「五福臨門」計畫。透過此合作，除原本提供多項便民服務，如水、電、天然氣和郵件更名等一站式服務外，加碼申辦地籍異動即時通，大幅簡化民眾辦理過戶後的繁瑣手續，為消費者打造一站式安心交易環境。未來，信義房屋也將持續深化與台北市地政局的合作，守護房產交易安全，擬不定時舉辦社區講座，除推廣不動產交易相關認知外，也為民眾分享代書稅費相關資訊，共同打造值得信賴的不動產生態系統。